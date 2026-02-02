Galatasaray Türkiye Kupası hazırlıklarına başladı!

İran "Önleyici Saldırı" yapar mı? İran Venezuela gibi "Kolay Lokma" mı? Türkiye, ABD-İran savaşını durdurabilecek mi? ABD İran'a saldıracak mı? İsrail, ABD'yi savaşa mı itiyor? Olaylar ve Görüşler'de Serap Belet sordu; AK Parti Malatya Milletvekili Prof. Dr. Abdurrahman Babacan, Emekli Tuğgeneral P... Daha Fazla Göster

İran "Önleyici Saldırı" yapar mı? İran Venezuela gibi "Kolay Lokma" mı? Türkiye, ABD-İran savaşını durdurabilecek mi? ABD İran'a saldıracak mı? İsrail, ABD'yi savaşa mı itiyor? Olaylar ve Görüşler'de Serap Belet sordu; AK Parti Malatya Milletvekili Prof. Dr. Abdurrahman Babacan, Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Orhan Bursalı ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu anlattı. Daha Az Göster