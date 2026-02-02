Habertürk
        Galatasaray Türkiye Kupası hazırlıklarına başladı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Türkiye Kupası hazırlıklarına başladı!

        Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

        Giriş: 02.02.2026 - 17:10 Güncelleme: 02.02.2026 - 17:10
        G.Saray kupa hazırlıklarına başladı!
        Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. maçında 4 Şubat Çarşamba günü İstanbulspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Salonda ısınmayla başlayan idman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

        Galatasaray, yarın yapacağı idmanla İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

