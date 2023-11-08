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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, UEFA Gençlik Ligi'nde 90+4'te yıkıldı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, UEFA Gençlik Ligi'nde 90+4'te yıkıldı

        Galatasaray, UEFA Gençlik Ligi'nde Bayern Münih'e 90+4'te yediği golle 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılıların tek golünü Hamza Akman kaydetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2023 - 20:32 Güncelleme: 08.11.2023 - 20:32
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        Cimbom'un gençleri 90+4'te yıkıldı
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        UEFA Gençlik Ligi'nde Michael Hartmann'ın ekibi Bayern Münih U19 Takımı ile Hakan Balta'nın yönetimindeki Galatasaray U19 Takımı karşılaştı.

        Almanya'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Bayern Münih 2-1 kazanırken goller; 33. dakikada Manuel Pisano ve 90+4'te Emirhan Demircan'dan geldi.

        Galatasaray'ın tek golünü ise 56. dakikada Hamza Akman kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte Galatasaray 3 puanda kalırken, Bayern Münih 6 puana yükseldi. Grubun bir sonraki maçında Galatasaray evinde Manchester United'ı ağırlarken, Bayern Münih sahasında Kopenhag'ı konuk edecek.

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