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        Haberler Spor Voleybol Galatasaray, VakıfBank'a set vermedi! - Voleybol Haberleri

        Galatasaray, VakıfBank'a set vermedi!

        Vodafone Sultanlar Ligi 2024-2025 sezonu ilk hafta maçında Galatasaray, VakıfBank'ı 3-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 05.10.2024 - 15:57 Güncelleme: 05.10.2024 - 15:57
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        G.Saray, VakıfBank'a set vermedi!
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        Galatasaray Daikin, Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında güçlü rakibi Vakıfbank'ı set vermeden 3-0'lık skorla yenerek büyük bir galibiyet elde etti.

        7 YIL SONRA İLK KEZ!

        Öte yandan bu sonuçla birlikte Galatasaray Daikin, Vakıfbank'ı 7 yıl sonra mağlup etmeyi başardı.

        Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

        Hakemler: Erol Akbulut, Selçuk Görmen

        Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Lazovic, Timmerman, Bongaerts (Eylül Yatgın, Kalandadze, Aslıhan Kılıç)

        Vakıfbank: Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Van Ryk, Markova, Xinyue (Ayça Aykaç Altıntaş, Cansu Özbay, Kendall Kipp, Bosetti, Aylin Acar, Deniz Uyanık)

        Setler: 25-21, 25-22, 25-15

        Süre: 80 dakika (28, 26, 26)

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