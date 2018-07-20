Galatasaray 2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamındaki üçüncü maçında Valencia ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi başta sarı-kırmızılı taraftarlar olmak üzere futbolseverler Galatasaray - Valencia maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularına cevap arıyor... Peki; Galtasaray hazırlık maçı ne zaman saat kaçta işte cevabı...

GALATASARAY - VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İsviçre’nin Fribourg kentinde Stade St. Léonard’da oynanacak karşılaşma 21 Temmuz Cumartesi günü TSİ 18.30’da başlayacak. Karşılaşma D Smart platformunda Spor Smart kanalından canlı yayınlanacak.

7 Temmuz Cumartesi günü, sezon öncesi hazırlık çalışmaları kapsamında İsviçre’nin Zürih kentine giden Galatasaray Futbol Takımı, oynadığı ilk hazırlık maçında İsviçre Challenge League temsilcilerinden FC Wil’i 1-0 mağlup etmişti. İkinci hazırlık maçında Hollanda Eredivise ekiplerinden PSV Eindhoven ile karşı karşıya gelen Galatasaray karşılaşmadan 3-1 yenik ayrıldı.

Marcelino Garcia Toral yönetiminde geçtiğimiz sezon İspanya La Liga’yı dördüncü sırada tamamlayan rakibimiz Valencia bu sezon kadrosunu Inter’den Kondogbia ve Lyon’dan genç stoper Diakhaby ile güçlendirdi.

Valencia karşılaşmasının ardından yurt dışı kampı sona erecek olan takımımız yeni sezon hazırlıklarını sürdürmek üzere aynı akşam İstanbul’a dönecek.

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