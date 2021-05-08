Fatih Terim: "Galatasaray vazgeçmeyecek"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigGalatasaray
ABONE OL

Fatih Terim: "Galatasaray vazgeçmeyecek"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig’in 40. haftasında Beşiktaş’ı 3-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu

Fatih Terim:

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş derbisinin ardından yayıncı kuruluşa şu açıklamayı yaptı:

"Kenardan konsantre olduğumuz kadarıyla çok hak ettiğimiz, çok temiz ve güzel bir galibiyet oldu. Özellikle ikinci yarı gol sayımız artabilirdi. İlk yarıda bazı tehlikeler yaşadık; ancak ikinci yarıda kalemizde pek tehlike yaşadığımızı hatırlamıyorum. Buna rağmen rakip kalede çok önemli gol pozisyonları hazırladık. Baktığımızda arkadaşlarımla doğru bir plan yapmışız. Saha içinde yerleşimimiz çok doğruydu. Doğru yerlerde durduk. Beşiktaş’ın etkili elemanlarını oynatmadığımız gibi kendimiz oynadık. Goller de güzeldi. İstediğimiz üç puanı aldık. Böyle uçurum kenarında dolaşmak kolay değil. En ufak dokunuşta aşağıya düşme psikolojisiyle maçları oynamak kolay değil. Tüm oyuncularımı kutluyorum. Ne söylenildiyse, ne çalışıldıysa yaptılar ve bunun üstüne yüreklerini koyarak oynadılar. İkinci yarı neredeyse tam bir Galatasaray hakimiyeti vardı. Oyunun kontrolü, pas yüzdesi… Giren ve çıkan oyuncuların performansları… Tercihlerimizin doğru çıkmasına da sevindim. Yorulan oyuncular yerine giren oyuncular da hakkını verdi. Güzel bir galibiyet oldu."

"Türkiye liginde neyin ne olacağı belli olmaz demiştim. Herkes her şey yapabilir. Kaybedebilir. Sonuna kadar vazgeçmeyeceğimizi de ifade etmiştim. Galatasaray vazgeçmeyecek; ama önce kendi maçını kazanmaya çalışacak. Kendi maçını kazandıktan sonra diğer sonuçlara bakarız. Hangi pozisyonda bitireceğimizi göreceğiz. Hakikaten insan bu futbolu, bu sonucu gördüğü zaman bazı şeylere de çok üzülüyor tabii."

BASIN TOPLANTISI

Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın toplantısınca açıklamalarda bulundu.

Maç boyuncu üstün bir oyun oynadıklarını dile getiren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Bütün maç boyunca iyi bir oyun oynadık. Oyunun iki tarafını da iyi oynadık, hem atak hem de defans yönünde iyiydik. Geçiş hücumlarını iyi yaptık. Defansın arkasına koşan oyuncularımız vardı. Pas sonrası set oyununda da iyi pozisyonlar bulduk. Ürkek gibi başladık birkaç dakika. Çabuk toparladık. 1-1'den sonra maçın sonuna kadar oyunun kontrolünü elimizde tuttuk. 2'nci yarı neredeyse pozisyon vermeyen, rakip kalede pozisyon bulan bir Galatasaray vardı. Oyuncularımı kutluyorum. Oyun içinde doğru yerlerde pozisyon almamız, bir bütün halinde oynamamız sonucu getirdi. Seyir zevki yüksek bir oyun oldu. Daha da olabilir miydi? Evet. Lig lideri Beşiktaş'ı yenmek önemli. 3 puan yaklaştık. 2'li averajı eşitledik. Hem biz kazanacağız hem rakiplerimiz kaybedecek. Şu güzel bir şey ki, son 2 haftaya 3 takımda büyük umutlarla giriyor. Fazla umudu olan var, az olan var, daha az olan var. Vazgeçmeyeceğimizi önceden söylemiştik. Vazgeçmiyoruz. Bakacağız, sonuç nerede bitecek" ifadelerini kullandı.

"DERBİYİ KAZANMIŞ BİR GALATASARAY'IN ÖNÜNE BUNU GEÇİRMEYELİM"

Seçim takviminin açıklanması sonrasında iptal edilmesi ve sezon sonunda sona erecek sözleşmesi kendisine sorulan Terim, "Böyle iki konuda muhakkak fikrim var. Mümkün mertebe bunlardan uzak maça hazırlanmaya çalıştık. Derbiyi kazanmış bir Galatasaray'ın önüne bunu geçirmeyelim. Bizim ve çocukların hakkını yemiş oluruz. Bugünü konuşmak daha önemli" diye konuştu.

"BİZ ÜMİDİNİ HİÇ KAYBETMEDEN, GALATASARAY GİBİ OYNAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Son 2 haftaya umutla baktığını söyleyen Terim, "Bizim kazanmamız önemli ancak rakiplerimizin de kaybetmesi lazım. Hiçbir maçı kolay olmadığını görüyorum. Küme düşen takımlar var. İlk 5 içinde yukarı da olmak isteyenler var. Kolay geçmeyecek ama biz ümidini hiç kaybetmeden Galatasaray gibi oynayama devam edeceğiz. Tabii ki her şey olabilir. Biz nasıl kaybettiysek rakiplerimiz de kaybedecek, ümit ediyorum. Bizim kazanmamız lazım ki diğer konulara bakabilelim. Rakiplerimizin kayıplarında bir kademe atlayabiliriz" şeklinde konuştu.

"VAZGEÇMEMEK RUHUMUZDA VAR"

Ligin sonuna kadar vazgeçmeden mücadele edeceklerinin altını çizen Terim, "Az maç kalması, heyecanı daha da arttırıyor. Biz bitti demeden bitmez lafını her kullandığımızda karşılığını vermiştik. Onu öyle bir anda kullanmalıyız ki karşılığını verebilmeliyiz. Her dakika söylenecek bir şey değil o. Vazgeçmemek bizim ruhumuzda var. Şimdilik vazgeçmeyeceğimizi söylemekle yetinelim" dedi.

"AVERAJ İÇİN GOL ATMA İSTEĞİNİ YUKARI ÇEKECEK BİR GALATASARAY SEYREDECEĞİZ"

Son 2 haftada da kazanmayı amaçlayan bir takım olarak sahada olacaklarını söyleyen Terim, "Hatta aradaki averaj için gol atma isteğini yukarı çekecek bir Galatasaray seyredeceğiz. Bunu da başarabileceğimizi düşünüyorum. İnşallah sonu hepimiz için iyi olur. Şöyle baktığımda bugün tercih ettiğimiz oyuncular, sonrada girenler, kenarda oturanlar, tam bir profesyonel yaklaşımla müthiş bir mücadeleyle, söyleneni saniye saniye, santimetre santimetre yapan bir Galatasaray olduğu gibi bunu yüreklerini koyan oyuncular olduğu zaman Galatasaray ortaya çıkıyor. Seyredenler de büyük zevk alıyor. Ben de bundan çok hoşlanıyorum. son iki maçı da böyle bitireceğiz" diye konuştu.

"1-0'DAN SONRA EMRE'NİN POZİSYONUNU DEĞERLENDİRSEK FARKLI OLABİLİRDİ"

Skor 1-0'dan sonra Emre Akbaba ile bir pozisyon yakaladıklarını onu sonuçlandırmaları halinde oyunun farklı olabileceğini belirten Terim, sözlerini şöyle noktaladı:

"Her şeye rağmen oynanan oyun, atılan goller, girilen pozisyonlar, her geçen dakika seviyeyi arttıran futbol bugün için hepimizin takdirle anması gereken bölüm olarak görüyorum. Tekrar tekrar oyuncularımı kutluyorum."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1 MAÇ SONUCU Galatasaray Beşiktaş'ı yıktı, goller yağdı! GS BJK maç özeti
FUTBOLAslan yendi, zirve karıştı!
Ankaragücü: 1 Fenerbahçe: 2 (MAÇ SONUCU) Ankaragücü Fenerbahçe maç özeti
FUTBOLValencia, Fenerbahçe'ye can verdi!
Son dakika haberi Almanya'da şampiyon Bayern Münih!
FUTBOLAlmanya'da şampiyon Bayern Münih!
SON İKAZ! Fatih Terim öğrencilerine seslendi: "Kazanmak için savaşın!" - Haberler
FUTBOL"Kazanmak için savaşın"
Serdar Ali Çelikler Galatasaray Beşiktaş derbisini yorumladı
FUTBOL"Terim'in final resitali"
Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
FUTBOLSüper Lig'de kalan maçlar!
Burak Yılmaz, Fransa'da yeniden manşetlerde!
FUTBOLFransa'da yine manşet: Kral!
Süper Lig'de 40. hafta maç sonuçları ne oldu?
FUTBOLGecenin sonuçları
KADROLAR BELLİ! Son dakika: Galatasaray Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu! - Haberler
FUTBOLİşte derbinin 11'leri!
Mostafa Mohamed sakatlandı
FUTBOLSedyeyle sahadan çıktı!