Fatih Terim: "Galatasaray vazgeçmeyecek"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş derbisinin ardından yayıncı kuruluşa şu açıklamayı yaptı:

"Kenardan konsantre olduğumuz kadarıyla çok hak ettiğimiz, çok temiz ve güzel bir galibiyet oldu. Özellikle ikinci yarı gol sayımız artabilirdi. İlk yarıda bazı tehlikeler yaşadık; ancak ikinci yarıda kalemizde pek tehlike yaşadığımızı hatırlamıyorum. Buna rağmen rakip kalede çok önemli gol pozisyonları hazırladık. Baktığımızda arkadaşlarımla doğru bir plan yapmışız. Saha içinde yerleşimimiz çok doğruydu. Doğru yerlerde durduk. Beşiktaş’ın etkili elemanlarını oynatmadığımız gibi kendimiz oynadık. Goller de güzeldi. İstediğimiz üç puanı aldık. Böyle uçurum kenarında dolaşmak kolay değil. En ufak dokunuşta aşağıya düşme psikolojisiyle maçları oynamak kolay değil. Tüm oyuncularımı kutluyorum. Ne söylenildiyse, ne çalışıldıysa yaptılar ve bunun üstüne yüreklerini koyarak oynadılar. İkinci yarı neredeyse tam bir Galatasaray hakimiyeti vardı. Oyunun kontrolü, pas yüzdesi… Giren ve çıkan oyuncuların performansları… Tercihlerimizin doğru çıkmasına da sevindim. Yorulan oyuncular yerine giren oyuncular da hakkını verdi. Güzel bir galibiyet oldu."

"Türkiye liginde neyin ne olacağı belli olmaz demiştim. Herkes her şey yapabilir. Kaybedebilir. Sonuna kadar vazgeçmeyeceğimizi de ifade etmiştim. Galatasaray vazgeçmeyecek; ama önce kendi maçını kazanmaya çalışacak. Kendi maçını kazandıktan sonra diğer sonuçlara bakarız. Hangi pozisyonda bitireceğimizi göreceğiz. Hakikaten insan bu futbolu, bu sonucu gördüğü zaman bazı şeylere de çok üzülüyor tabii."

BASIN TOPLANTISI

Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın toplantısınca açıklamalarda bulundu.

Maç boyuncu üstün bir oyun oynadıklarını dile getiren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Bütün maç boyunca iyi bir oyun oynadık. Oyunun iki tarafını da iyi oynadık, hem atak hem de defans yönünde iyiydik. Geçiş hücumlarını iyi yaptık. Defansın arkasına koşan oyuncularımız vardı. Pas sonrası set oyununda da iyi pozisyonlar bulduk. Ürkek gibi başladık birkaç dakika. Çabuk toparladık. 1-1'den sonra maçın sonuna kadar oyunun kontrolünü elimizde tuttuk. 2'nci yarı neredeyse pozisyon vermeyen, rakip kalede pozisyon bulan bir Galatasaray vardı. Oyuncularımı kutluyorum. Oyun içinde doğru yerlerde pozisyon almamız, bir bütün halinde oynamamız sonucu getirdi. Seyir zevki yüksek bir oyun oldu. Daha da olabilir miydi? Evet. Lig lideri Beşiktaş'ı yenmek önemli. 3 puan yaklaştık. 2'li averajı eşitledik. Hem biz kazanacağız hem rakiplerimiz kaybedecek. Şu güzel bir şey ki, son 2 haftaya 3 takımda büyük umutlarla giriyor. Fazla umudu olan var, az olan var, daha az olan var. Vazgeçmeyeceğimizi önceden söylemiştik. Vazgeçmiyoruz. Bakacağız, sonuç nerede bitecek" ifadelerini kullandı.

"DERBİYİ KAZANMIŞ BİR GALATASARAY'IN ÖNÜNE BUNU GEÇİRMEYELİM"

Seçim takviminin açıklanması sonrasında iptal edilmesi ve sezon sonunda sona erecek sözleşmesi kendisine sorulan Terim, "Böyle iki konuda muhakkak fikrim var. Mümkün mertebe bunlardan uzak maça hazırlanmaya çalıştık. Derbiyi kazanmış bir Galatasaray'ın önüne bunu geçirmeyelim. Bizim ve çocukların hakkını yemiş oluruz. Bugünü konuşmak daha önemli" diye konuştu.

"BİZ ÜMİDİNİ HİÇ KAYBETMEDEN, GALATASARAY GİBİ OYNAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Son 2 haftaya umutla baktığını söyleyen Terim, "Bizim kazanmamız önemli ancak rakiplerimizin de kaybetmesi lazım. Hiçbir maçı kolay olmadığını görüyorum. Küme düşen takımlar var. İlk 5 içinde yukarı da olmak isteyenler var. Kolay geçmeyecek ama biz ümidini hiç kaybetmeden Galatasaray gibi oynayama devam edeceğiz. Tabii ki her şey olabilir. Biz nasıl kaybettiysek rakiplerimiz de kaybedecek, ümit ediyorum. Bizim kazanmamız lazım ki diğer konulara bakabilelim. Rakiplerimizin kayıplarında bir kademe atlayabiliriz" şeklinde konuştu.

"VAZGEÇMEMEK RUHUMUZDA VAR"

Ligin sonuna kadar vazgeçmeden mücadele edeceklerinin altını çizen Terim, "Az maç kalması, heyecanı daha da arttırıyor. Biz bitti demeden bitmez lafını her kullandığımızda karşılığını vermiştik. Onu öyle bir anda kullanmalıyız ki karşılığını verebilmeliyiz. Her dakika söylenecek bir şey değil o. Vazgeçmemek bizim ruhumuzda var. Şimdilik vazgeçmeyeceğimizi söylemekle yetinelim" dedi.

"AVERAJ İÇİN GOL ATMA İSTEĞİNİ YUKARI ÇEKECEK BİR GALATASARAY SEYREDECEĞİZ"

Son 2 haftada da kazanmayı amaçlayan bir takım olarak sahada olacaklarını söyleyen Terim, "Hatta aradaki averaj için gol atma isteğini yukarı çekecek bir Galatasaray seyredeceğiz. Bunu da başarabileceğimizi düşünüyorum. İnşallah sonu hepimiz için iyi olur. Şöyle baktığımda bugün tercih ettiğimiz oyuncular, sonrada girenler, kenarda oturanlar, tam bir profesyonel yaklaşımla müthiş bir mücadeleyle, söyleneni saniye saniye, santimetre santimetre yapan bir Galatasaray olduğu gibi bunu yüreklerini koyan oyuncular olduğu zaman Galatasaray ortaya çıkıyor. Seyredenler de büyük zevk alıyor. Ben de bundan çok hoşlanıyorum. son iki maçı da böyle bitireceğiz" diye konuştu.

"1-0'DAN SONRA EMRE'NİN POZİSYONUNU DEĞERLENDİRSEK FARKLI OLABİLİRDİ"

Skor 1-0'dan sonra Emre Akbaba ile bir pozisyon yakaladıklarını onu sonuçlandırmaları halinde oyunun farklı olabileceğini belirten Terim, sözlerini şöyle noktaladı:

"Her şeye rağmen oynanan oyun, atılan goller, girilen pozisyonlar, her geçen dakika seviyeyi arttıran futbol bugün için hepimizin takdirle anması gereken bölüm olarak görüyorum. Tekrar tekrar oyuncularımı kutluyorum."