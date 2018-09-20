Öne Çıkanlar
Galatasaray Beşiktaş Galatasaray
Futbol
Haberler > Futbol

Galatasaray ve Beşiktaş, Fenerbahçe’ye fark attı

Spor Toto Süper Lig’de 6. hafta karşılaşmaları oynanmadan önce ilginç bir istatistik dikkat çekti. Ligde atılan gol sayısı göz önüne alındığında Fenerbahçe'ye ezeli rakiplerinden Beşiktaş 2, Galatasaray ise hemen hemen 3 kat fark attı

20 Eylül 2018 Perşembe, 11:15 | Güncelleme: İHA

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in ilk 5 haftasında oynadığı mücadelelerde attığı 5 golle üç büyük İstanbul takımı arasında en az fileleri havalandıran ekip oldu. Sarı-lacivertlilerin attığı 5 gole karşı ligin ilk haftasından bu yana Beşiktaş 10, Galatasaray ise 14 kez rakip fileleri havalandırdı. Fenerbahçe, maç başına 1 gol ortalaması ile oynarken, Beşiktaş maç başına 2, Galatasaray ise 2.8 ortalama yakaladı.

FENERBAHÇE’DE BÜYÜK DÜŞÜŞ

Spor Toto Süper Lig’de geçen sezon ilk 5 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, rakip ağları 12 kez sarstı. Sarı-lacivertliler, bu sezon ilk 5 maçta attığı 5 golle geçen sezona göre büyük düşüş yaşadı. Beşiktaş ise geçtiğimiz sezonda ilk 5 maçlık periyotta 9 gol atarken, bu yıl 10 gol atmayı başardı. Galatasaray ise geçen sezon ilk 5 haftada 13 gol atarken bu yıl 14 gol atarak geçtiğimiz seneden daha fazla gol atmayı başardı.

Fenerbahçe’nin geçtiğimiz yıl ligde oynadığı ilk 5 karşılaşma şu şekildeydi:

Göztepe: 2 - Fenerbahçe: 2
Fenerbahçe: 2 - Trabzonspor: 2
Gençlerbirliği: 1 - Fenerbahçe: 2
Fenerbahçe: 2 - Başakşehir: 3
Alanyaspor: 1 - Fenerbahçe: 4

Beşiktaş’ın geçtiğimiz yıl ligde oynadığı ilk 5 karşılaşma şu şekildeydi:

Beşiktaş: 2 - Antalyaspor: 0
Kasımpaşa: 2 - Beşiktaş: 2
Beşiktaş: 2 - Bursaspor: 1
Karabükspor: 0 - Beşiktaş:1
Beşiktaş: 2 - Konyaspor: 0

Galatasaray’ın geçtiğimiz yıl ligde oynadığı ilk 5 karşılaşma şu şekildeydi:

Galatasaray: 4 - Kayserispor: 1
Osmanlıspor: 1 - Galatasaray: 3
Galatasaray: 3 - Sivasspor: 0
Antalyaspor: 1 - Galatasaray: 1
Galatasaray: 2 - Kasımpaşa: 2

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.