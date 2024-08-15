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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Galatasaray ve Konyaspor 47. randevuda - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Galatasaray ve Konyaspor 47. randevuda

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig 2. hafta açılış maçında yarın TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele yarın saat 21.00 'da MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 15.08.2024 - 10:42 Güncelleme: 15.08.2024 - 10:42
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        G.Saray ve Konya 47. kez karşı karşıya
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        Galatasaray ile TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig'de yarın 47. kez karşı karşıya gelecek. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

        Ligin ilk maçında sahasında Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenerek sezonu 3 puanla açan sarı-kırmızılı ekip, Konya deplasmanından kayıpsız dönmeye çalışacak.

        SANCHEZ YOK, JELERT KADRODA OLACAK

        Galatasaray'da sakatlığı bulunan Davinson Sanchez'in tedavisi sürerken, yeni transferlerden Elias Jelert'in ise bu maçın kadrosuna alınması bekleniyor.

        İki takım arasında geride kalan 46 maçta sarı-kırmızılılar 33, yeşil-beyazlılar 5 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

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        Galatasaray'ın 89 golüne, Konya temsilcisi 31 golle karşılık verdi.

        KONYA'DA SON 4 MAÇIN 3'ÜNÜ KAYBETTİ!

        Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı 23 maçta galibiyet sayılarında 14-5 önde bulunuyor. İki takım, Konya'daki 4 müsabakada ise berabere kaldı.

        Sarı-kırmızılı ekip, rakip sahada Konyaspor'la yaptığı son 4 maçın 3'ünü kaybetti. Galatasaray, Konya'daki 3 maçlık yenilgi serisini, geride kalan sezonun son haftasında rakibini 3-1 yenerek sonlandırırken, bu sonuçla şampiyonluk ipini de göğüsledi.

        Galatasaray'ın deplasmanda bulduğu 35 gole karşılık, Konyaspor sahasında 15 gol atabildi

        İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu müsabaka, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

        Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetinden birini 2-0, ikisini 1-0'lık sonuçla kazanırken diğer iki maçı ise 2-1 ve 4-3'lük skorla kazandı.

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