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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray ve Trabzonspor maçlarının VAR hakemleri açıklandı! - Futbol Haberleri

        Galatasaray ve Trabzonspor maçlarının VAR hakemleri açıklandı!

        Süper Lig'de cumartesi günü oynayacak maçların VAR hakemleri açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2023 - 13:10 Güncelleme: 30.09.2023 - 13:10
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        İşte Galatasaray maçının VAR hakemi!
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        Süper Lig'de cumartesi (bugün) günü oynanacak karşılaşmaların VAR hakemleri açıklandı.

        İşte karşılaşmalarda görev alacak hakemler ve VAR görevlendirmeleri:

        13.30 Sivasspor - Hatayspor

        Hakem: Murat Erdoğan

        VAR: Mete Kalkavan

        16.00 İstanbulspor - Antalyaspor

        Hakem: Çağdaş Altay

        VAR: Bülent Birincioğlu

        16.00 Trabzonspor - Pendikspor

        Hakem: Bahattin Şimşek

        VAR: Alper Ulusoy

        19.00 Galatasaray - Ankaragücü

        Hakem: Volkan Bayarslan

        VAR: Erkan Engin

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