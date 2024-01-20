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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, yarın Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, yarın Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 11:48 Güncelleme: 20.01.2024 - 11:48
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        Galatasaray, Trabzon deplasmanında
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        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 2. sırada yer alan Galatasaray, yarın saat 19:00'da deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Müsabaka Papara Park'ta oynanacak.

        Karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

        Süper Lig'de çıktığı 20 müsabakada 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 51 puan topladı. Galatasaray, lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde haftaya 2. sırada girdi.

        Trabzonspor ise oynadığı maçların 11'ini kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve 5'ini yitirdi. Hanesine 37 puan yazdıran bordo-mavili takım, haftaya 3. sırada başladı.

        İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazanmıştı.

        Pazar günü saat 19:00'da karşılaşacak olan Trabzonspor ve Galatasaray, birbirleri ile tarihte 137, ligde ise 102. randevuya çıkacak.

        ICARDİ'NİN DURUMU SON ANTRENMANDA BELLİ OLACAK

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        Galatasaray'da takımla çalışmalara başlayan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin Trabzonspor maçının kadrosunda yer alıp alamayacağına bugün yapılacak son antrenmanda karar verilecek.

        Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile oynanan derbide aldığı darbe sonucunda yüz kemiklerinde kırık oluşan Arjantinli futbolcunun bir süre oynatılmaması kararlaştırılmıştı.

        Mauro Icardi, Süper Lig'deki son 3 ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki bir maçta sarı-kırmızılı takımdan ayrı kaldı.

        SANCHEZ KADRODA YER ALACAK

        Galatasaray'da sakatlığı geçen savunma oyuncusu Davinson Sanchez, Trabzonspor maçının kadrosunda yer alacak.

        Tedavisi tamamlanan Kolombiyalı futbolcu, Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile oynanan maçta bir süre forma giydi.

        Sarı-kırmızılı takımda kırmızı kart cezasını tamamlayan Kerem Aktürkoğlu da Trabzonspor maçında görev yapabilecek.

        TAKIMDA 3 EKSİK

        Galatasaray'da 3 futbolcu, Trabzonspor maçının kadrosunda yer alamayacak.

        Geçirdiği ameliyat sonrası tedavisine devam edilen Sergio Oliveira ile Afrika Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında yer alan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, yarınki maçta görev yapamayacak.

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        Sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        DEPLASMANDAKİ SON İKİ MAÇINDA BERABERE KALDI

        Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son iki karşılaşmada galibiyete ulaşamadı.

        Sarı-kırmızılı takım, konuk olarak çıktığı son iki müsabakada Fenerbahçe ile 0-0, EMS Yapı Sivasspor ile de 1-1 berabere kaldı.

        LİGİN EN İYİ SAVUNMA YAPAN TAKIMI

        Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor.

        Süper Lig'de çıktığı 20 maçta 38 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 11 gol gördü.

        Yaptığı maçların 11'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

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