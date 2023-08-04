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        Haberler Futbol Galatasaray yeni kadroyu UEFA'ya bildirdi! - Futbol Haberleri

        Galatasaray yeni kadroyu UEFA'ya bildirdi!

        Galatasaray, Olimpija Ljubljana maçının kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Günay Güvenç, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi, Olimpija Ljubljana maçı için Galatasaray'ın UEFA kadrosunda yer aldı

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        Habertürk
        Giriş: 04.08.2023 - 16:15
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        Galatasaray yeni kadroyu UEFA'ya bildirdi!
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        Galasaray, Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile 8 Ağustos Salı günü oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçı öncesinde kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

        ICARDI, ZAHA VAR, KEREM DEMİRBAY YOK

        Sarı-kırmızılıların UEFA'ya bildirdiği listede yeni transferlerden Mauro Icardi, Wilfred Zaha ve Günay Güvenç yer alırken, Kerem Demirbay kadroya eklenmedi. Öte yandan takımdan ayrılması beklenen Morutan da listede kendine yer bulamadı.

        Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği listede yer alan oyuncular şöyle:

        Kaleci:

        Fernando Muslera

        Günay Güvenç

        Berk Balaban

        Defans:

        Leo Dubois

        Angelio

        Kaan Ayhan

        Victor Nelsson

        Emin Bayram

        Abdülkerim Bardakcı

        Kazımcan Karataş

        Sacha Boey

        Orta Saha:

        Fredrik Midtsjo

        Berkan Kutlu

        Sergio Oliveira

        Lucas Torreira

        Forvet:

        Kerem Aktürkoğlu

        Mauro Icardi

        Dries Mertens

        Yunus Akgün

        Wilfried Zaha

        Nicol Zaniolo

        Halil Dervişoğlu

        Barış Alper Yılmaz

        Cedric Bakambu

        Liste B:

        Jankat Yılmaz

        Ali Turap Bülbül

        Metehan Baltacı

        Caner Doğan

        Baran Aksaka

        Hamza Akman

        Efe Akman

        Baran Demiroğlu

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