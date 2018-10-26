Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Schalke 04 maçında 90 dakika forma giyen isimler aerobik koşunun ardından yenileme ve açma germe hareketleri yaptı.

Diğer futbolcular ise ısınmanın ardında 4'e 2 dar alanda pas oyunu oynadı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda çift kale maç yapan sarı-kırmızılı oyuncular yenileme koşuları ve soğuma hareketleriyle günü tamamladı.

Serdar Aziz, Eren Derdiyok ve Fernando Reges tedavilerinin ardından salonda çalışırken, Henry Onyekuru ve Sofiane Feghouli tedavi sonrasında takımdan ayrı koşu yaptı. Yuto Nagatomo ise günü hastanede müşahede altında geçirdi.

Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını yarın 15.00'te yapacağı idmanla tamamlayacak ve 18.00'de Malatya'ya giderek kampa girecek.

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