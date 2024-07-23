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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Irdning bölgesinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 00:19 Güncelleme: 23.07.2024 - 00:19
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        Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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        Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürdü.

        Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning'de kampa giren sarı-kırmızılı ekip, ilk antrenmanını yaptı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapıldı. Dinamik ısınmayla başlayıp koşu ve üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, kuvvet çalışmasıyla sona erdi.

        Galatasaray, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

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