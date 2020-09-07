Galatasaray'da beklenen hamle geldi, yeni transferlere lisans çıkarıldı. TFF'de hafta içi yapılan talimat değişikliği sonrasında sarı-kırmızılılar bu yaz kadroya katılan Arda Turan, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Fatih Öztürk'ün lisanslarını çıkardı.

Galatasaray'da diğer bir yeni transfer Omar Elabdellaoui'nin lisansı ise henüz çıkarılmadı.

Sarı-kırmızılıların TFF'ye bildirdiği kadronun güncel hali şöyle:

Adem Büyük, Ahmet Çalık, Ali Yavuz Kol, Arda Turan, Atalay Babacan, Atalay Yıldırım, Bartuğ Elmaz, Berk Balaban, Luyindama, Emin Bayram, Emircan Seçgin, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Erencan Yardımcı, Erkan Süer, Fatih Öztürk, Işık Kaan Arslan, Jimmy Durmaz, Jesse Sekidika, Marcelo Saracchi, Marcao, Martin Linnes, Mbaye Diagne, Metehan Baltacı, Mustafa Fettahoğlu, Oğulcan Çağlayan, Okan Kocuk, Ömer Bayram, Radamel Falcao, Ryan Babel, Ryan Donk, Sofiane Feghouli, Süleyman Luş, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Yunus Akgün