Galatasaray yenilmezlik serisini 19 maça çıkardı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda İstanbulspor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar mücadeleden Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Aslan yenilmezlik serisini sürdürdü ve 19 maça çıkardı. Süper Lig’de 12, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 ve grup aşamasında da 1 olmak üzere oynadığı 19 karşılaşmada Cimbom 16 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

SON 5 MAÇTA GALİBİYET

Trendyol Süper Lig’in 3. hafta erteleme mücadelesinde Galatasaray konuk olduğu İstanbulspor’u 1-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla Süper Lig’deki son 5 maçını kazanmış oldu. Bu sezon ligin ilk haftasında Kayserispor ile berabere kalan Cimbom daha sonra sırasıyla oynadığı Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir ve İstanbulspor’u mağlup etmeyi başardı.