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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Young Boys maçı hazırlıklarına başladı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Young Boys maçı hazırlıklarına başladı

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre'nin Young Boys takımıyla 21 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda yapacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 23:13 Güncelleme: 18.08.2024 - 23:47
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        G.Saray'da Young Boys mesaisi başladı
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        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre ekibi Young Boys'la karşılaşacak olan Galatasaray, 21 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda yapacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

        Üç grup halinde 8'e 2 pasla süren idmanın ikiye iki oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

        Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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