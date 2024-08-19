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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Young Boys maçı hazırlıklarını sürdürdü - Futbol Haberleri

        Galatasaray, Young Boys maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre ekibi Young Boys ile 21 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda yapacağı ilk maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 21:57 Güncelleme: 19.08.2024 - 21:57
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        Galatasaray'da Young Boys hazırlığı!
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        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre ekibi Young Boys ile 21 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

        Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla sona erdi.

        Yarın İsviçre'ye gidecek Galatasaray, TSİ 21.30'da müsabakanın oynanacağı Wankdorf Stadı'nda yapacağı antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak.

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