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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Young Boys maçının hazırlıklarını sürdürdü - Futbol Haberleri

        Galatasaray, Young Boys maçının hazırlıklarını sürdürdü

        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında 27 Ağustos Salı günü İsviçre'nin Young Boys ekibini konuk edecek Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 21:32 Güncelleme: 24.08.2024 - 21:32
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        Galatasaray'da Young Boys mesaisi!
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        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında 27 Ağustos Salı günü İsviçre'nin Young Boys ekibini konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

        Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

        Galatasaray, yarın sabah yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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