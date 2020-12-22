Galatasaray, zirvenin ortağı oldu

Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 yenen Galatasaray, lider Aytemiz Alanyaspor ile puanları eşitledi.

Ligin 13. haftasında Fatih Karagümrük'e 2-1 yenilerek zirve yarışında yara alan sarı-kırmızılı takım, 14. haftada İzmirli renktaşını ağırladı.

Müsabakanın 4. dakikasında Emre Kılınç'ın attığı golle 1-0 öne geçen ev sahibi ekip, 12. dakikada Arda Turan'ın ayağından bulduğu golle farkı 2'ye çıkardı. İstanbul temsilcisi, 2 dakika sonra Soner Aydoğdu'nun golüne engel olamayınca fark 1'e indi. İlk yarıda etkili bir futbol ortaya koyan Galatasaray, buna rağmen farkı açamadı ve devre arasına 2-1 üstün girdi.

İkinci yarıda da iyi bir futbol oynayan sarı-kırmızılı takım, 63. dakikada Sofiane Feghouli'nin attığı golle farkı bir kez daha 2'ye çıkardı: 3-1. Kalan bölümde iki takım da skoru değiştiremeyince Galatasaray sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Bu skorla ligdeki 8. maçını kazanan Galatasaray, puanını 26'ya çıkardı. Bir haftayı bay geçen Galatasaray, 14. hafta maçını henüz oynamayan lider Aytemiz Alanyaspor ile puanları eşitledi. Sarı-kırmızılı ekip, averajla rakibinin gerisinde yer aldı.

Göztepe ise bu sezon üst üste 3, toplamda da 4. kez mağlup oldu. İzmir'in sarı-kırmızılı temsilcisi, 18 puanda kaldı.

SON 8 MAÇTA 6. GALİBİYET

Galatasaray, ligde son 8 maçının 6'sını kazandı.

Ligin 5. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a yenilmesinin ardından çıkış yakalayan sarı-kırmızılı takım, son 8 maçında 6 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

EMRE KILINÇ 2 AY SONRA FİLELERİ HAVALANDIRDI

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Emre Kılınç, Süper Lig'de yaklaşık 2 ay sonra fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılı takımda son olarak 24 Ekim'deki Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında gol sevinci yaşayan Emre, Göztepe karşılaşmasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Emre, bu sezon ligde 3 gole ulaştı.

ARDA TURAN LİGDE 2. KEZ GOL ATTI

Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, bu sezon Süper Lig'de 2. kez gol sevinci yaşadı.

Yaklaşık 9 yıl sonra döndüğü sarı-kırmızılı ekipte ilk golünü 8. haftadaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında kaydeden Arda, Göztepe müsabakasında da fileleri havalandırarak gol sayısını 2'ye çıkardı.

FEGHOULI BU SEZON İLK GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, bu sezon ilk kez ligde fileleri havalandırdı.

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 11. lig maçına çıkan tecrübeli oyuncu, Göztepe karşısında takımını 3-1 öne geçiren golü kaydederken, kendi adına sezonun ilk golünü attı.

Sarı-kırmızılı ekipte 2017-2018 ve 2018-2019'da elde edilen şampiyonluklarda attığı goller ve gösterdiği performansla dikkati çeken Feghouli, 94. Süper Lig karşılaşmasında 22. golünü buldu.