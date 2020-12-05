Galatasaray zirveye puanları eşitledi

Süper Lig’in 11. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda Hatayspor ile karşılaşan Galatasaray sahadan 3-0 galip ayrıldı ve puanını 23’e yükselti. Alanyaspor’un Gençlerbirliği’ne kaybetmesiyle sarı-kırmızılılar böylece lider Alanya ile puanları eşitledi. Akdeniz ekibinin 1 maç eksiği bulunuyor.
Ligde 12. haftayı bay geçecek olan sarı-kırmızılılar 13. haftada da ise Fatih Karagümrük’e konuk olacak. Bu maç öncesinde Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda evinde Darıca Gençlerbirliği ile oynayacak.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- İddaa
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Yazarlar
- Video
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR