Galatasaray zorlu virajda! 12 günde 4 maç...
Derbiden zaferle ayrılan Galatasaray, zorlu bir viraja giriyor. Sarı-kırmızılılar Avrupa Ligi'nin başlamasıyla birlikte 12 günde 4 maça çıkacak. Cimbom, ilk maçında PAOK'u sahasında konuk edecek.
Giriş: 24.09.2024 - 12:14 Güncelleme: 24.09.2024 - 12:23
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup eden Galatasaray'da moraller yerinde...
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Avrupa Ligi'nde oynayacağı PAOK maçına konsantre olan sarı-kırmızılılar, kritik bir viraja giriyor.
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Okan Buruk'un öğrencileri, ligde ve Avrupa'da 12 günde 4 kader maçına çıkacak.