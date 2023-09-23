Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray’da 5 değişiklik - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray’da 5 değişiklik

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Kopenhag maçının 11'ine göre Başakşehir karşılaşmasında 5 değişiklik yaptı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 20:36 Güncelleme: 23.09.2023 - 20:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray'da 5 değişiklik
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda RAMS Başakşehir ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Kopenhag maçının 11’ine göre Başakşehir karşısına 5 değişiklikle çıktı. Buruk; Victor Nelsson, Angelino, Kerem Demirbay, Dries Mertens ve Kerem Aktürkoğlu’nun yerine Davinson Sanchez, Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Tete ve Barış Alper Yılmaz’a görev verdi.

        Davinson Sanchez ilk kez sahada

        Gakatasaray’ın yeni transferlerinden Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, Başakşehir maçına 11’de başladı. Daha önce müsabaka kadrolarına alınan fakat oynamayan Sanchez ilk kez Başakşehir maçında görev aldı.

        Victor Nelsson, hamile kız arkadaşına destek için yanına gitti

        Galatasaray’ın Danimarkalı futbolcusu Victor Nelsson, hamile olan kız arkadaşının bu sabah başlayan acil doğum riski nedeniyle yanında olmak için izinli olduğundan maç kadrosunda yer almadı.

        Kazımcan Karataş bu sezon ligde ilk 11'de

        Teknik Direktör Okan Buruk, Galatasaray'ın genç futbolcusu Kazımcan Karataş'a Süper Lig'de bu sezon ilk kez 11'de görev verdi. Karataş daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki Olimpija Ljubljana maçında 11'de başlamış, ligdeki Gaziantep FK mücadelesine de sonradan dahil olmuştu.

        Leo Dubois ilk kez rakip

        Transferin son günü Galatasaray'dan Başkaşehir'e kiralık olarak transfer olan Leo Dubois ilk kez eski takımına karşı rakip oldu. 29 yaşındaki futbolcu müsabakaya 11'de başladı.

        Galatasaray, Başakşehir maçına; Fernando Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Tete, Hakim Ziyech, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi 11'i ile çıktı.

        Yedeklerde ise Günay Güvenç, Angelino, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Tanguy Ndombele ve Cedric Bakambu bekledi.

        Galatasaray taraftarı takımını yalnız bırakmadı

        Galatasaraylı taraftarlar, Başakşehir deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Kendilerine ayrılan bölümü dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar maç öncesinde başta Kerem Aktürkoğlu olmak için tüm futbolculara tezahüratlarda bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Prof. Görür Yedisu fayı için uyardı! "Çok endişemiz var"
        Prof. Görür Yedisu fayı için uyardı! "Çok endişemiz var"
        Maç başladı!
        Maç başladı!
        Filenin Sultanları 2024 vizesini aldı!
        Filenin Sultanları 2024 vizesini aldı!
        Futbolcudan trafik denetimi! Gözaltına alındı
        Futbolcudan trafik denetimi! Gözaltına alındı
        Sokak köpeğinin başına talih kuşu kondu
        Sokak köpeğinin başına talih kuşu kondu
        "Bugün tavuk, et yemek yok. Hamsi var. Millet yesun"
        "Bugün tavuk, et yemek yok. Hamsi var. Millet yesun"
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        "Pes" dedirten olay! Tüfekle vurduğu anı kameraya kaydetti!
        "Pes" dedirten olay! Tüfekle vurduğu anı kameraya kaydetti!
        1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak!
        1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak!
        2 bin yıllık makyaj malzemeleri Kütahya'da bulundu
        2 bin yıllık makyaj malzemeleri Kütahya'da bulundu
        Kız kardeşini vahşice öldürüp başını kesmişti! İşte istenen ceza!
        Kız kardeşini vahşice öldürüp başını kesmişti! İşte istenen ceza!
        Harran Ulu Cami'nin görkemi kazdıkça ortaya çıkıyor
        Harran Ulu Cami'nin görkemi kazdıkça ortaya çıkıyor
        SpaceX Türkçe bilen personel arıyor
        SpaceX Türkçe bilen personel arıyor
        Ehliyet sınavına gitti! 10 metrelik duvardan düşüp öldü!
        Ehliyet sınavına gitti! 10 metrelik duvardan düşüp öldü!
        Deniz Seki'nin acı günü
        Deniz Seki'nin acı günü
        Fransa'da Farioli fırtınası!
        Fransa'da Farioli fırtınası!
        Enflasyonda dolara kritik görev
        Enflasyonda dolara kritik görev
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?
        "Mustafa Kemal Atatürk harika bir lider"
        "Mustafa Kemal Atatürk harika bir lider"
        Onur Bulut dosyası çözülemedi
        Onur Bulut dosyası çözülemedi