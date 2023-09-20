Galatasaray’da Hakim Ziyech ilk kez 11'de UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Galatasaray, evinde Danimarka ekibi Kopenhag ile mücadele ediyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Samsunspor maçının 11'ine göre Kopenhag karşısında tek değişiklik yaptı. Buruk, Tete'nin yerine Hakim Ziyech'e görev verdi

İhlas Haber Ajansı Giriş: 20.09.2023 - 20:19 Güncelleme: 20.09.2023 - 20:19 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL