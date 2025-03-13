Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray’da kaptanlar dümene geçti! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray’da kaptanlar dümene geçti!

        Süper Lig'deki kötü gidişata Alanyaspor galibiyetiyle dur diyen Galatasaray'da kaptanlar dümene geçti! Fernando Muslera takım arkadaşlarını bir araya getirirken yöneticiler ile de görüştü

        Giriş: 13.03.2025 - 10:07 Güncelleme: 13.03.2025 - 10:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray'da kaptanlar dümene geçti!
        ABONE OL

        Fenerbahçe’den sonra Kasımpaşa’yla da berabere kalan Galatasaray’da camia panik havasına sürüklenmişti.

        Puan farkının 4’e düşmesi sonrasında bir dizi karar alınan sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Aydın Özbek kadar kaptanlar da dümene el attı.

        Bu sezon sadece Çaykur Rizespor galibiyetinin primini alabilen futbolcularda bu mesele soyunma odasında artık espri malzemesi haline gelmişti.

        Antalya kampı öncesinde Okan Buruk’la konuşan Muslera takım arkadaşlarına hava değişiminin iyi gelebileceğini iletirken zaten seyahat edilecek olmasıyla birlikte kamp fikri doğdu.

        Antalya’da takım arkadaşlarıyla sık sık görüşen Muslera futbolculardaki panik havasını dağıtmaya çalıştı.

        REKLAM

        Prim meselesine dair de bir konuşma yapan tecrübeli futbolcu “Ben uzun yıllardır bu kulüpteyim, bu ülkedeyim. Burada hiç kimsenin alacağı kalmaz. Böyle ufak meselelere kafanızı takmayın” dedi.

        Dries Mertens’in yanı sıra Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan gibi tecrübeli isimler de 4 puanla önde olduklarını hatırlattı.

        Kaptan Muslera takım arkadaşlarının yanı sıra futboldan sorumlu yöneticilerle de bir araya geldi.

        Takım içinden gelen bazı şikayetleri yöneticilere aktaran Muslera yöneticilere herhangi bir maddi taleplerinin bulunmadığını iletti.

        Geçen iki yılda kazanılan şampiyonluk ortamını hatırlatan deneyimli file bekçisi bu aile ortamının sağlanması halinde kalan maçların tamamını kazanacaklarını ifade etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TÜİK açıkladı: Konut satışlarında artış
        TÜİK açıkladı: Konut satışlarında artış
        Çelik kasayı 30 saniye çaldılar! 7 aylık takip sonuç verdi!
        Çelik kasayı 30 saniye çaldılar! 7 aylık takip sonuç verdi!
        'Gizli' sapık yakalandı!
        'Gizli' sapık yakalandı!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon ve faiz açıklaması
        TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon ve faiz açıklaması
        Sosyal medya fenomeni Meltem Menteşeli'nin eşi ve 3 kişi gözaltına alındı
        Sosyal medya fenomeni Meltem Menteşeli'nin eşi ve 3 kişi gözaltına alındı
        Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!
        Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!
        Bebekte kafa travması tespit edilmişti! Kalpsiz anneye büyük ceza!
        Bebekte kafa travması tespit edilmişti! Kalpsiz anneye büyük ceza!
        Mourinho'dan Maximin ve PFDK sözleri!
        Mourinho'dan Maximin ve PFDK sözleri!
        Yeni aşk iddiası
        Yeni aşk iddiası
        Boş bir arazide 1 kişi ölü, 3 kişi ise baygın halde bulundu
        Boş bir arazide 1 kişi ölü, 3 kişi ise baygın halde bulundu
        Asgari ücret komisyonuna Alman modeli
        Asgari ücret komisyonuna Alman modeli
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        5 yaşındaki Kutay'dan kahreden haber!
        5 yaşındaki Kutay'dan kahreden haber!
        Milyarlarca liralık bedava tanıtım
        Milyarlarca liralık bedava tanıtım
        Ayasofya hakkında şaşırtan bilgiler!
        Ayasofya hakkında şaşırtan bilgiler!
        Uzayda mahsur kalan astronotların Dünya'ya dönüşü yine ertelendi
        Uzayda mahsur kalan astronotların Dünya'ya dönüşü yine ertelendi
        Size yalan söylüyor olabilir!
        Size yalan söylüyor olabilir!
        'Hamile tedavisi' ve 'kürtaj' dolandırıcılığı... Kadın doğum uzmanı tutuklandı!
        'Hamile tedavisi' ve 'kürtaj' dolandırıcılığı... Kadın doğum uzmanı tutuklandı!
        Sağlıklı oruç için bunlara dikkat!
        Sağlıklı oruç için bunlara dikkat!