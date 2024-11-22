Galatasaray’da ‘stat’ endişesi

Milli ara sonrası Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, farklı bir stat atmosferine hazırlanıyor.

İlk kez Bodrum’a konuk olacak sarı-kırmızılılarda, 4 bin kapasiteli açık tribünlü stadın oyuncuları zorlayabileceği konuşuluyor.

Kapalı ve yüksek kapasiteli statlarda oynamaya alışık futbolcular, bu kez alışılmışın dışında bir ortamda mücadele edecek.