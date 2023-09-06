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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray´da Tete'de sorun var mı? - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray´da Tete'de sorun var mı?

        Galatasaray´ın sezon başında bonservis ödemeden kadrosuna kattığı Brezilyalı forvet Tete için, oyuncunun eski kulübü Shakhtar Donetsk tarafından herhangi bir dava açılmadığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 16:11 Güncelleme: 06.09.2023 - 16:11
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        Tete'de sorun var mı?
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        Tete, FIFA´nın Rusya ve Ukrayna'daki yabancı futbolcular için 30 Haziran´a kadar tanıdığı tek taraflı sözleşme fesih hakkını kullanarak Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini feshetmişti. Bonservissiz olarak Galatasaray´a imza atan Tete için Shakhtar´ın sarı-kırmızılılara bir dava açtığı iddia edildi.

        Kulüp yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Galatasaray´a herhangi bir dava dosyası gelmediği, davanın açılmış olması halinde FIFA'dan sarı-kırmızılılara bildirim gelmesi gerektiği aktarıldı. Edinilen bilgiye göre böyle bir bildirimin de olmadığı öğrenildi.

        Oyuncunun sözleşmesiyle ilgili hiçbir pürüzün bulunmadığı ifade edilirken, futbolcuyu transfer ederken tüm detayların ele alındığı kaydedildi.

        Brezilyalı futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 3 maçta görev aldı.

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