Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu son maçında Porto'yu misafir edecek. Türk Telekom Stadı'nda müsabakayı, Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek.

Galatasaray, Porto'nun yanı sıra Rusya'dan Lokomotiv Moskova ve Almanya'dan Schalke 04 ile bulunduğu grupta bir galibiyet, bir beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 4 puanla 3. sırada bulunuyor.

Grupta oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve bir beraberlik yaşayan Porto ise 13 puanla zirvede yer alıyor.

İki takım arasında Portekiz'de oynanan ilk müsabakayı Porto 1-0 kazanmıştı.

GALATASARAY PORTO MAÇI HANGİ KANALDA? NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

GALATASARAY PORTO MAÇI SAAT: 20:55

GALATASARAY PORTO MAÇI YAYIN: beIN SPORTS HD 1

STAT: Türk Telekom

HAKEM: Aleksei Kulbakov

GALATASARAY: Muslera, Maicon, Donk, Ozan, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Onyekuru, Feghouli, Rodrigues, Eren.

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

PORTO: Casillas, Pereira, Felipe, Leite, Telles, Herrera, Danilo, Oliveira, O. Torres, Brahimi, Marega.

TEKNİK DİREKTÖR: Sergio Conceiçao

UEFA AVRUPA LİGİ İÇİN MÜCADELE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkma şansı bulunmayan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edebilmek için mücadele verecek.

Lider Porto ve ikinci sıradaki Schalke 04'ün üst tur bileti aldığı grupta 4 puana sahip sarı-kırmızılı takım, yarınki karşılaşmayı kazanması durumunda Avrupa Ligi bileti alacak.

Galatasaray'ın Porto karşısında puan kaybetmesi halinde ise grupta 3 puanla 4. sırada yer alan Lokomotiv Moskova'nın, deplasmanda Schalke 04 ile oynayacağı maçın sonucuna göre UEFA Avrupa Ligi'ne giden takım belli olacak.

100. GALİBİYET OLACAK

Galatasaray, Porto ile oynadığı karşılaşmayı kazanması halinde, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini elde edecek.

Sarı-kırmızılı takımın mücadele ettiği Avrupa kupası organizasyonları ve istatistikleri şöyle:

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası 35 12 8 15 42 53 UEFA Şampiyonlar Ligi 109 28 27 54 109 180 UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 24 17 6 1 59 22 Kupa Galipleri Kupası 32 12 7 13 42 55 UEFA Kupası / UEFA Avrupa Ligi 75 29 24 22 119 98 UEFA Süper Kupa 1 1 0 0 2 1 TOPLAM 276 99 72 105 373 409

ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 6. hafta maçları öncesinde puan durumu şöyle:

Takım O G B M A Y Av. P Porto 5 4 1 0 12 4 8 13 Schalke 04 5 2 2 1 5 4 1 8 Galatasaray 5 1 1 3 3 5 -2 4 Lokomotiv Moskova 5 1 0 4 4 11 -7 3

SERDAR AZİZ CEZALI

Galatasaray'da sarı kart cezalısı Serdar Aziz, karşılaşmada forma giyemeyecek. Grupta önceki maçlarda üç kez sarı kart görerek cezalı duruma düşen Serdar Aziz, müsabakanın kadrosunda yer alamayacak.



Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Younes Belhanda, Sinan Gümüş ve Emre Akbaba da maçta forma giyemeyecek.





Podolskiden Galatasaray taraftarına mesaj



Japonya'nın Vissel Kobe takımında forma giyen eski Galatasaraylı futbolcu Lukas Podolski, Türkiye'de yaşamış ve sarı-kırmızılı ekipte oynamış olduğu için gurur duyduğunu belirtti.



Alman futbolcu, sosyal medya platformlarındaki hesaplarından İstanbul'da çekildiği bir fotoğrafını paylaştı.



Podolski, Galatasaraylı taraftarların kendisine hala destek olduğunu aktararak, "Türk ve Galatasaraylı tüm hayranlarıma teşekkür ederim. Sizin desteğiniz daima kusursuz ve inanılmaz. Hala bana gönderdiğiniz mesajları okuyorum. Sizin ülkenizde yaşamış, sizin tutkuyla gönül verdiğiniz takımda oynamış olmaktan gurur duyuyorum. Teşekkürler. Sizi seviyorum." ifadelerini kullandı.



Galatasaray'da 2015-2017 yıllarında 2 sezon oynayan tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesaplarından sarı-kırmızılı ekibin maçları ve rakipleriyle ilgili sık sık paylaşımda bulunuyor.

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