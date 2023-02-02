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Galatasaray'ın sezon başında Konyaspor'dan kadrosuna kattığı Abdülkerim Bardakcı, sergilediği performansla sarı-kırmızılıların başarısında büyük pay sahibi oldu.

Son olarak 3-2 kazanılan Ümraniyespor maçında 1 gol atıp, 1 de asist yapan 28 yaşındaki stoper, bu performansıyla kariyerinde bir ilki başardı.

Sarı-kırmızılıların maçtaki ilk golünü kaydeden, son golde ise Icardi'ye müthiş bir asist yapan Abdülkerim, futbolculuk hayatında ilk defa bir maçta skora iki kez katkıda bulundu.

Taraftarların alkışlarla sevgi gösterisinde bulunduğu Abdülkerim, maç sonu büyük sevinç yaşadı.

Sarı-kırmızılı futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 17 maçta görev alırken, 2 gol atıp 2 de asist yaptı.