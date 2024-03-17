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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaraylı Berkan Kutlu, 100. resmi maçına çıktı - Futbol Haberleri

        Galatasaraylı Berkan Kutlu, 100. resmi maçına çıktı

        Galatasaray'da forma giyen Berkan Kutlu, Kasımpaşa karşılaşmasıyla birlikte Sarı Kırmızılı takımdaki 100. resmi maçına çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 16:30 Güncelleme: 17.03.2024 - 16:30
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        Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 2021 yazında Corendon Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Berkan Kutlu, Kasımpaşa karşısında sarı-kırmızılı formayla 100. maçına çıktı.

        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, geçen hafta oynanan Çaykur Rizespor maçına göre ilk 11'inde değişiklik yapmadı.

        Sarı-kırmızılı takım, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşmaya Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Berkan Kutlu, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile başladı.

        Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Wilfried Zaha, Tete, Hakim Ziyech, Abdülkerim Bardakcı, Ali Yeşilyurt, Hamza Yiğit Akman, Tanguy Ndombele ve Carlos Vinicius yer aldı.

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        BERKAN KUTLU YİNE STOPERDE

        Teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizepor karşısında stoper olarak sahaya sürdüğü Berkan Kutlu'yu bu hafta da tercih etti.

        Sezon başında İtalya'nın Genoa takımına kiralanan ancak ara transferde takıma dönen Berkan, Okan Buruk'un joker oyuncularından biri oldu.

        Okan Buruk, bu sezon sol bekte de görev verdiği tecrübeli orta saha oyuncusuna, Kasımpaşa karşılaşmasında sol stoperde görev verdi.

        ABDÜLKERİM BARDAKÇI YEDEKTE

        Sakatlığı sebebiyle Çaykur Rizespor maçında görev alamayan Abdülkerim Bardakcı, Kasımpaşa karşılaşmasının kadrosunda yer aldı.

        Son olarak ligin 27. haftasındaki Bitexen Antalyaspor maçında görev alan 29 yaşındaki stoper, 2 maçın ardından kadroya girdi.

        GALATASARAYLI TARAFTARLAR, TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI

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        Sarı-kırmızılı taraftarlar, Kasımpaşa deplasmanında da takımını yalnız bırakmadı.

        Karşılaşma için Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yerini alan Galatasaraylı taraftarlar, deplasman tribününü doldurdu. Taraftarlar ayrıca 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için "Bir destandır Çanakkale" ve "Çanakkale bu milletin gurur başkentidir" pankartlarını tribüne astı.

        MONTELLA DA MAÇI İZLEDİ

        A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmayı yerinde takip etti.

        Montella'ya, analiz antrenörü Massimo Crivellaro da eşlik etti.

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