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Galatasaraylı eski futbolcu Sneijder ile Yolanthe Cabau boşanıyor

8 yıldır evli olan Galatasaray ve Hollanda Milli Takımı'nın eski yıldızı Wesley Sneijder ile fotomodel Yolanthe Sneijder-Cabau, boşanma nedenlerini önümüzdeki günlerde açıklayacak. Sneijder Katar'da Al-Gharfa takımında top koştururken, Yolanthe Cabau ise çekimleri için Tayland'da.

Giriş: 06.03.2019 - 15:15 | Güncelleme:
- Getty Images

Galatasaray ve Hollanda Milli Takımı'nın eski yıldızı Wesley Sneijder ile fotomodel ve televizyon sunucusu eşi Yolanthe Sneijder-Cabau'nun boşanma kararı aldıkları açıklandı.

Sneijder çiftinin menajeri, ülkenin en çok izlenen magazin programlarından RTL Boulevard'a bu gelişmeyi doğruladı.

Menajerleri, 8 yıldır evli olan çiftin ayrılma nedenine ilişkin bilgi vermedi. Sneijder çiftinin, bir süre medyadan uzak durmak istedikleri ve özel yaşamlarına saygı gösterilmesi çağrısında bulundukları belirtildi.

Hollanda medyasına göre, Sneijder çifti, boşanma kararına ilişkin önümüzdeki günlerde bir basın açıklaması yapacak.

Ancak açıklamanın tarihi konusunda kesin bir bilgi yok.

Biri Katar'da, biri Tayland'da

Al-Gharfa takımında top koşturan 34 yaşındaki Wesley Sneijder, Katar'da bulunuyor.

33 yaşındaki model Yolanthe Sneijder-Cabau'nun ise, televizyon çekimleri için Tayland'da olduğu açıklandı.

Uzun süre fotomodellik, dizi oyunculuğu ve televizyon sunuculuğu yapan Yolanthe Cabau van Kasbergen, bir erkek dergisi tarafından 3 kez, "Hollanda'nın en seksi kadını" seçildi.

- Getty Images

Çift 2009 yılında bir otoparkta öpüşme görüntülerinin medyaya yansımasının ardınan birlikteliklerini açıklamış ve 2010 yılında da evlenmişti.

Sneijder çiftinin bu evlilikten Xess Xava adında bir erkek çocuğu oldu. Sneijder'in ilk evliliğinden de bir oğlu bulunuyor.

2017'de Türkiye'den ayrıldılar

Hollanda futbolunun en önemli oyuncularından bir olarak gösterilen Snijder, 2002 - 2007 yılları arasında Amsterdam ekibi Ajax'ta top koşturdu.

Ardından İspanya'nın Real Madrid takımına transfer olan Sneijder, 2009 yılında İtalya'nın İnter takımı kadrosuna katıldı.

Hollandalı yıldız, 2013 yılında Galatasaray'a transfer oldu. Sneijder, 124 kez giydiği Sarı - Kırmızı forma ile 35 gol attı.

Sneijder çifti, İstanbul'da 4 yıl yaşadı. Her fırsatta "İstanbul'da yaşamaktan mutlu olduklarını" dile getiren çift, 2017 yılında Türkiye'den ayrıldı.

Fransa'nın Nice takımında bir süre forma giyen Hollandalı oyuncu, halen Katar ekibi Al - Gharfa forması giyiyor.

BBC TÜRKÇE

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