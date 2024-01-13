Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaraylı futbolcudan anlamlı paylaşım: “Kız çocuklarımızın spor ve futbol hayallerine destek olmalıyız” - Galatasaray Haberleri

        Galatasaraylı futbolcudan anlamlı paylaşım: “Kız çocuklarımızın spor ve futbol hayallerine destek olmalıyız”

        Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın başarılı futbolcusu Fatma Sare Öztürk, 13 Ocak Dünya Hayalleri'ni gerçekleştirme Günü'nde anlamlı bir paylaşıma imza attı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2024 - 18:21 Güncelleme: 13.01.2024 - 18:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaraylı futbolcudan anlamlı paylaşım
        ABONE OL
        ABONE OL

        Öztürk, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda kız çocuklarının spora ve futbola olan ilgisine destek olunması gerektiğini ve hayallerinin gerçekleştirmelerinde toplumun bir rol oynaması gerektiğinin altını çizerek, “Dünya Hayallerini Gerçekleştirme Günü’nde” hissettiklerim tarif edilemez bir duygu karmaşasıyla dolu… Onca zorluklara rağmen hayallerimizin peşinden gitmek, içimizdeki potansiyeli keşfetmek ve bize gökyüzüne uzanan bir yolu hatırlamak için bugünü kutlamak; anlam ve önemini özellikle de bizleri örnek alan kız çocuklarına anlatmak istiyorum. Futbolun, kadın futbolunun yeni yeni geliştiği ve toplumda artık yer edindiğini görmek çok iyi bir gelişme olsa da; bizim için yeterli seviye değil. Biz, Türk kadınları olarak; Türk kadın futbolunu daha iyi noktalara getirmek için maksimum seviyede çalışmaya, gelecek nesillerin hayallerini gerçekleştirmelerine örnek olmaya ve kendimizi de sürekli olarak geliştirmeye devam etmeliyiz. Ülkemizin dört bir köşesinde futbol oynamak isteyen genç kızlarımızın hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı olmak önce ailelerinin, sonra değerli hocalarının, kulüplerinin, biz sporcuların ve tüm vatandaşlarımızın asli bir görevidir. Bugünü anlamlı kılan, kız çocuklarımızın spor ve futbol sevgisini yok ettirmeye çalışmamak ve onlara hayallerinde destek olmaktır. Bugün, kendi hayallerinize olan bağlılığınızı hatırlayın, cesaretinizi toplayın ve kalbinizin derinliklerinden gelen tutkuyu takip edin. Yanınızdaki insanların da size bu konuda destek olması gerektiğini sürekli hatırlatın, vurgulayın. Belki de bu bir başlangıç olabilir, belki de yıllardır beklediğiniz bir dönüm noktası. Ancak ne olursa olsun, bugünü hatırlayın ve hayallerinize bir adım daha yaklaştığınızı bilmek sizi güçlendirsin. Sevgiyle, umutla ve inançla hayallerimizi gerçekleştirelim” ifadelerine yer verdi.

        https://www.instagram.com/p/C2CfLrwr0Yt/?igsh=MTNkNDRkanpmajlyaA%3D%3D
        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi
        Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        Şehitler için ilk tören!
        Şehitler için ilk tören!
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        Geçmiş olsun telefonu
        Geçmiş olsun telefonu
        11'ler belli oldu!
        11'ler belli oldu!
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Hamas liderleri için ekip mi kuruldu?
        Hamas liderleri için ekip mi kuruldu?
        2 kız kardeş zehirlenip ölmüştü! Firmadan açıklama!
        2 kız kardeş zehirlenip ölmüştü! Firmadan açıklama!
        Tottenham'dan Ndombele kararı!
        Tottenham'dan Ndombele kararı!
        ABD'de kutup soğukları: 2 kişi öldü
        ABD'de kutup soğukları: 2 kişi öldü
        Buse Terim'i sinirlendiren soru... "190 bin dolar verdim! Babama sormadım!"
        Buse Terim'i sinirlendiren soru... "190 bin dolar verdim! Babama sormadım!"
        Süper Lig'den 2 transfer yapıyor!
        Süper Lig'den 2 transfer yapıyor!
        Baba oğul kavgası ölümle bitti!
        Baba oğul kavgası ölümle bitti!
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        Soğuktan korumak için kuzularına kazak giydirdi
        Soğuktan korumak için kuzularına kazak giydirdi
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı! Hızla yayılıyor...
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı! Hızla yayılıyor...
        Son durakta fark edildi! Babaanne torununu otobüste unuttu!
        Son durakta fark edildi! Babaanne torununu otobüste unuttu!
        Semih'e Ada'dan talip!
        Semih'e Ada'dan talip!