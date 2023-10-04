Galatasaraylı Hakim Ziyech'e milli davet

Fas, 14 Ekim'de hazırlık maçında Fildişi Sahili ile, 17 Ekim'de de Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Liberya ile karşılaşacak. Fas Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla, bu müsabakalar için aday kadroyu duyurdu. Galatasaray'dan Hakim Ziyech de listede yer aldı.

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