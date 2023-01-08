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Galatasaraylı Kerem ve Oliveira, Fenerbahçe galibiyetini yorumladı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan derbide deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Galatasaray'da 2 golün sahibi Kerem Aktürkoğlu ve Oliveira açıklamalarda bulundu

Galatasaraylı Kerem ve Oliveira, Fenerbahçe galibiyetini yorumladı
AA

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Kerem, "Bizim aslında en büyük gücümüz takımdaşlık. Sezon başından beri bunu çok güzel yansıtıyoruz. Güzel bir arkadaşlık ortamımız var. Herkes birbirinden bir şey öğreniyor. Saha içi ve dışında hep birlikteyiz. Antrenmanlarımız ve maçlarımız çok neşeli geçiyor. Daha iyi olmak için çabalıyoruz, bu galibiyetin en büyük özeti takımdaşlığımız. Çok güzel bir galibiyet oldu. Burada olmayan taraftarlarımızın kalpleri bizleydi, bunu hep hissettik. Çok güzel bir galibiyet aldık, taraftarımıza armağan olsun." ifadelerini kullandı.

"Bu maçı kaybeden şampiyonluğu kaybedecek diye bir şey yoktu ama bu maça galibiyet parolasıyla geldik." diyen Kerem, şunları kaydetti:

"Galibiyetten başka düşüncemiz yoktu, maça da böyle başladık. İlk 10-15 dakika rakibimizin baskısı olacağını biliyorduk. O baskıyı aştıktan sonra işimizin kolaylaşacağının farkındaydık. Çalışmamızın karşılığını aldık. Bundan sonraki süreç daha da güzel olacak. Güzel bir seri yakaladık, bunu sezon sonuna kadar sürdürmek istiyoruz."

Soyunma odasında da galibiyeti kutladıklarını aktaran Kerem, "Arkadaş ortamımız çok güzel, başkanımız, Erden ağabey içeriye girdi, yönetim kurulu içeriye girdi, Kadıköy’deki galibiyeti coşkuyla kutladık, eğlendik. Tadını çıkarıyoruz ama bugünden sonra maç bitti, önümüzdeki Hatay maçına odaklanıp, ilk yarıyı lider bitirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.,

"DAHA İYİ OLAN TARAFTIK"

Galatasaray'ın Portekizli oyuncusu Sergio Oliveira, sahada daha iyi olan taraf olduklarını ve galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Oliveira, "Yalnızca üç puan aldık, fakat önemli bir maçtı tabii ki. Kulüp, taraftar, herkes çok mutlu oldu. Çok iyi oynadık, daha iyi olan taraftık. Yedi maç üst üste kazandığımız için gurur duyuyoruz ama çalışmaya devam etmeliyiz. Şampiyonluk yolunda gereken şey bu. Mutluyuz, böyle bir derbiden galip taraf olarak ayrılmak, taraftarın mutlu olması bizim için çok önemli. Bunu hep birlikte kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Sakatlık döneminden dönmek için çok iyi çalıştığını ve kulüpteki herkesin kendisine yardımcı olduğunu aktaran Portekizli oyuncu, tekrar sahada olduğu için de mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

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