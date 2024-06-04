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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaraylı Mauro Icardi, Erden Timur için veda mesajı yayımladı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaraylı Mauro Icardi, Erden Timur için veda mesajı yayımladı

        Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekiliği görevinden ayrılan Erden Timur için veda mesajı yayımladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 23:17 Güncelleme: 04.06.2024 - 23:17
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        Icardi'den Erden Timur mesajı
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        Arjantinli yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

        "Hiçbir zaman yalnız değildin. Hiçbir zaman yalnız yürümedin. Her savaşta omuz omuza, her şeye ve herkese karşı savaştın. Ne kadar güçlü olursa olsun birlikte göğüs gerdik fırtınalara ve hep galip çıktık. Bugün aşık olduğun kulübe veda ediyorsun ve çok az kişi bunu biliyor. Bitti diye ağlama, oldu diye gülümse. Eminim gelecekte öyle olacaktır. Geri döneceksin ve her zamankinden daha güçlü olacaksın. Seni çok seviyorum Erden Timur, her şey için sonsuz teşekkürler."

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