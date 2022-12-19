Transfer döneminin son gününde kiralık geldiği Galatasaray'a transferini anlatan Rashica, "Galatasaray'ın transfer sürecinin başladığı günden itibaren benimle ilgilendiğini biliyordum ancak o süreçte bonservisimin bulunduğu Norwich City ile bir anlaşma sağlanamamıştı. Daha sonra transfer döneminin bitimine iki gün kala anlaşma sağlandı. Ben zaten Galatasaray'ın benimle ilgilenmesinden dolayı çok memnundum. İlk duyduğumda çok heyecanlanmıştım. Menajerimle de devamlı konuşuyordum. Galatasaray'a gelmeyi çok istiyordum. Sonunda da transferim tamamlandı ve buradayım." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kanat oyuncusu, Juan Mata, Mauro Icardi, Yusuf Demir ve Mathias Ross ile aynı gün transfer olmasıyla ilgili, "Mata ve Icardi gibi yıldızlar ve diğer oyuncular ile aynı gün gelmem, onlarla birlikte bu heyecanı yaşamak benim için çok özeldi." dedi.

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen araya iyi girdiklerini aktaran 26 yaşındaki futbolcu, "Dürüst olmak gerekirse çok iyi gittiğimiz bir dönemde böyle bir aranın olması nedeniyle çok üzgünüm. Çünkü hem kendi açımdan hem de takım olarak çok iyi bir çıkış yakalamıştık. Özellikle son 2-3 maçta çok iyiydik. Bu arada sakatlığımdan dolayı çok fazla antrenman yapamamıştım. Ancak günden güne daha iyiye doğru gidiyorum ve lig başlayana kadar daha hazır bir hale geleceğim. Hem kendim hem de takım olarak lige en iyi şekilde başlayıp bıraktığımız yerden devam edeceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Milot Rashica, Türkiye'yi ve Türk futbolunu yakından takip ettiğini ancak transfer olduktan sonra Galatasaray'ın göründüğünden daha büyük bir kulüp olduğunu anladığını dile getirdi.

"Kosovalı olduğum için Türk futbolunu ve Türkiye'yi hep yakından takip ediyorduk." diyen Rashica, şunları kaydetti:

"Biz birbirimize benzeyen insanlarız. Açıkçası gelmeden önce de zaten Galatasaray'ın büyüklüğünü yakından biliyordum. Büyük bir hayranlıkla takip ediyorduk. Bu nedenle de burada nelerle karşılaşacağımı çok iyi biliyordum. Ancak dürüst olmak gerekirse şimdi buradayım ve Galatasaray dışarıdan göründüğünden çok çok daha büyük bir kulüp. Bunu içine girdiğinizde çok daha iyi anlıyorsunuz. Her şey çok büyük bir kulüpte olması gerektiği gibi profesyonelce işliyor. Herkes profesyonelce çalışıyor ve işini çok iyi yapıyor. Burada olduğum için çok mutluyum."