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        Galatasaraylı Tete Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

        Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Tete, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'ine seçildi. 23 yaşındaki futbolcunun Kopenhag'a attığı gol de haftanın golüne aday gösterildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 15:39 Güncelleme: 21.09.2023 - 15:39
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        Tete'ye büyük onur!
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        UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk haftanın sona ermesiyle haftanın 11’i de belli oldu. Galatasaray’ın Brezilyalı futbolcusu Tete de haftanın kadrosunda kendine yer buldu. 23 yaşındaki futbolcu, Kopenhag karşısında ikinci yarıda oyuna girip 1 gol, 1 asistlik katkı sağlamıştı.

        Öte yandan, Tete’nin Kopenhag karşısında skoru 2-2’ye getiren golü de haftanın golüne aday gösterildi.

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