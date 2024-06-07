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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Galatasaraylı Victor Nelsson EURO 2024'te yok! - Futbol Haberleri

        Victor Nelsson EURO 2024'te yok!

        Galatasaray forması giyen Victor Nelsson, sakatlığı sebebiyle EURO 2024'te yer alamayacağını açıkladı. Başarılı stoper, Danimarka Milli Takımı'nın kampından ayrıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2024 - 21:19 Güncelleme: 07.06.2024 - 21:19
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        Nelsson'a EURO 2024 şoku!
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        Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, sakatlığı sebebiyle EURO 2024'te yer alamayacağını açıkladı.

        Sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Danimarka Milli Takımı ile Almanya'da yer alamadığı için büyük üzüntü yaşadığını belirten Nelsson, şu ifadeleri kullandı:

        NELSSON: YIKILDIM!

        "Ülkemle EURO'ya gidemediğim için yıkıldım. Sakatlığım umduğum kadar çabuk iyileşmedi. Çocuklara ve tüm personele bol şans diliyorum. Sizin için tezahürat yapacağım."

        Bu sezon Galatasaray formasıyla 46 maça çıkan Victor Nelsson, bu maçlarda 2 gol kaydetmişti. Danimarkalı oyuncu milli takım kariyerinde çıktığı 12 maçta ise gol sevinci yaşayamamıştı.

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