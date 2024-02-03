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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaraylı Vinicius: Burada olduğum için çok heyecanlıyım - Galatasaray Haberleri

        Galatasaraylı Vinicius: Burada olduğum için çok heyecanlıyım

        Galatasaray'ın yeni transferi Brezilyalı futbolcu Carlos Vinicius, "Umarım en kısa zamanda stadyumda taraftarımızla buluşacağım ve hedeflerimize hep birlikte ulaşacağız" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 15:35 Güncelleme: 03.02.2024 - 15:35
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        "Burada olduğum için çok heyecanlıyım"
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        Carlos Vinicius, resmi imzayı atmasının ardından duygularını GSTV'ye değerlendirdi. 28 yaşındaki futbolcunun açıklamaları şöyle;

        "Çok teşekkür ederim. İlk andan itibaren beni yalnız bırakmadılar, sürekli destek oldular. Taraftarlarımıza, beni burada karşılayan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Burada olduğum için gerçekten çok heyecanlıyım. Kulübün amaçları doğrultusunda mücadele etmek içi

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