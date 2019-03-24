İtalyan ekibiyle deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde yapacağı rövanş müsabakasında kupayı kazanmaya çalışacak.

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı Kaptanı Selçuk Keskin, Trentino Itas'ın çok güçlü bir ekip olduğunu dile getirerek, "Trentino dünyanın en iyi takımlarından biri. Zaten geçen yaz Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda kupayı aldılar. CEV Kupası'nda oynuyorlar ama Şampiyonlar Ligi şampiyonu olabilecek kalitede bir ekip. Çok güçlü bir takım." diye konuştu.

Selçuk Keskin, deplasmandaki ilk maçta istedikleri mücadeleyi sahaya yansıtamadıklarını anlatarak, "Müsabakaya yorgun çıktık. Malatya'da üst üste Türkiye Kupası maçları oynadık. O karşılaşmaları bitirir bitirmez İtalya'ya gittik. Seyircimiz önünde bizi zor bir maç bekliyor. Galatasaray'ımız ilklerin takımı. Taraftarlarımızla bunu başarabilecek güçteyiz. Takım olarak çok inanıyoruz. Tarihte bir ilk gerçekleştirmek istiyoruz. Salı günü inşallah o kupayı kaldırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bütçe olarak iki takımın kıyaslanamayacağını aktaran tecrübeli oyuncu, şunları kaydetti:

"Orası voleybolun en üst seviyesi. Biz ise takım olarak iyi oynuyoruz. Armamız altında en az onlar kadar güçlüyüz. Bizim için isim değil, takım oyunu önemli. Takım oyununu sahaya yansıtırsak o maçı kazanırız. Yıldız oyunculardan kurulu bir takım. Onlar bizi kendi sahalarında yendi, biz de burada yenebiliriz. Bunun için de her şeyi yapacağız. Fazla zorlayacağımızı düşünmüyorlar ama onlara bir sürpriz hazırlıyoruz. Bütün takım buna inanıyor. Kupayı burada bırakmak istiyoruz, bunu da inşallah gerçekleştireceğiz."

Selçuk Keskin, kadrolarında çok sayıda genç oyuncunun olduğunu vurgulayarak, "Galatasaray'daki genç oyuncuların gelişimi beni çok mutlu etti. Galatasaray'ın ruhuyla yetişiyorlar. Antrenörümüz Nedim Özbey çok deneyimli. Voleybolu en iyi bilen hocalardan biri. Gençler bu yüzden çok şanslı. Biz de elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Galatasaray'ın gelecek kadrosu emin ellerde." değerlendirmesinde bulundu.

CAN AYAZOĞLU: "DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

Sarı-kırmızılı takımın liberosu Can Ayvazoğlu da taraftarları önünde kupayı kaldırmak istediklerini söyledi.

Galatasaray'ın hedefinin her zaman kupa olduğunu aktaran Can Ayvazoğlu, "Sezon başından beri bunun için çalıştık. Son virajlar biraz zor oluyor. İlk maçı kaybetmemize rağmen bırakmayacağız. Türkiye'de o kupayı kaldırmak istiyoruz. Bütün yılın verdiği çalışma ve yorgunluğun semeresini almak için var gücümüzle savaşacağız." şeklinde görüş belirtti.

Trentino Itas'ın hem teknik hem de taktik olarak çok iyi mücadele ettiğini dile getiren sarı-kırmızılı oyuncu, "İnşallah burada iyi oynayıp, önce altın sete kalmaya çalışacağız. Bu maç çok farklı. Bunu kaldıracak güçteyiz. Karşılaşmayı dört gözle bekliyoruz. İyi bir sonuç almak için her şeyimizi vereceğiz. Taraftarlarımız ve voleybolseverler bizi yalnız bırakmasın. Onların desteğiyle inşallah bu işi başaracağız." diye konuştu.