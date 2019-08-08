Galaxy Note 10: Samsung bu sefer tam not alabilecek mi?

Samsung Note 10 ve Note 10+ modelleri dün tanıtıldı. Telefonların Türkiye satış fiyatı 9.900 TL ile 11.400 TL arasında değişiyor

Samsung Note telefonunun ilk modelinin 2011 yılında piyasaya sürüldüğünde ne kadar sıra dışı durduğunu hatırlıyor musunuz?

Dev bir kasada 5,3 inç ekranı ve bir de kalemi vardı.

Bu telefonun ilk versiyonuyla Barcelona sokaklarında dolaşırken komik görüneceğimi düşünerek telefon konuşması yapmaktan çekindiğimi hatırlıyorum.

Fakat Note serisi kısa süre içinde sadık bir tüketici kitlesi oluşturmayı başardı.

Bu cihazı almak isteyenler, telefonlarında bir dizüstü bilgisayar ile yapabildikleri her şeyi yapmak istiyordu.

Yıllar içinde pek çok cep telefonu modeli bu tür yeteneklere kavuştu ve büyüdü.

Bu da Samsung için bir zorluk yarattı: Yeni Note modelinin diğer telefonlardan farklı olmasını nasıl sağlayacaktı?

Samsung bu hafta bazı gazetecileri Londra'daki merkezine davet ederek yeni telefonunu gösterdi.

Ana farklar

Gördüğümüz Note 10 ve Note 10+ modelleri, parlak cam kaplamasıyla diğer telefonlara benziyordu.

Önceki modellerde olduğu gibi çok büyüklerdi, Note 10'un 6,3 inç, 10+ modelinin de 6,8 inç ekranı var.

Fakat Samsung'un S10 modelinde 6,4 ve S10+ modelinde de 6,7 inç ekranlar bulunuyor.

Güney Kore şirketinin, eskiden görünüşünden ayırt edebileceğiniz en önemli iki telefon serisi artık birbiriyle aynı görünüme sahip.

Fakat Samsung Avrupa Kıdemli Ürün Menajeri Mark Holloway'e göre bu modellerin arasında temel bir fark da var.

Kötü el yazısı

Holloway "Avrupalı tüketicilerin Note serisini almasının en büyük nedeni S-Pen (S-Kalem)" diyor.

Kaleme yıllar içinde yeni özellikler eklendi. Note 10'da kötü bir el yazısıyla yazdığınız notlarınızı metne çevirebiliyor, kameranın yanı sıra başka uygulamalar için de uzaktan kumanda olarak kullanılabiliyor.

Bir zamanlar Note boyutunda bit telefonla ile fotoğraf çekmek, iPad ile fotoğraf çekmek kadar gülünç gözüküyordu.

Ama şimdi bu yaygınlaştı ve Samsung kamerasına yeni özellikler ekledi.

Ekstrem sporlar

Artırılmış gerçeklik emojileriyle kafanızı bir dinozor kafasına dönüştürebilir, Live Focus Video ile video çekimi sırasında çektiğiniz kişiyi ön plana çıkararak arka planı bulanıklaştırabilirsiniz.

Telefonun bir diğer özelliği de zoom mikrofonu olması. Yani video çekiminde bir kişiye yaklaştığınızda, o kişinin sesi de kayıtta artıyor, odanın uzak bir köşesinde olsa bile.

Bir de Super Steady adlı video titreşim engelleme özelliği var. Holloway, bu özelliğin ekstrem sporlarda kullanılabileceğini söylese de bir paraşütçünün veya kayakçının bedenlerine Note 10 yapıştırma ihtimali pek gerçekçi değil.

Samsung, yeni Note serisinin hem dosyalarını telefonları ve bilgisayarları arasında kolayca transfer etmek isteyen iş insanları, hem kameranın tüm özelliklerini kullanarak Instagram hikayelerini zenginleştirmek isteyen sosyal medya kullanıcıları hem de Call of Duty oynarken pilinin bitmesin istemeyen oyunseverler tarafından kullanılacağını düşünüyor.

Azalan kâr

Samsung'un tam da böyle bir şeyin gerçekleşmesine ihtiyacı var. Samsung S10 modeli incelemelerde çok beğenilse de satış rakamları düşüktü.

Güney Kore şirketi geçen ay kârının azaldığını duyurdu. Bunun nedeni olarak şirketin çip sektöründeki faaliyetleri gösterildi fakat cep telefonu satışları da bu olumsuz tabloyu düzeltme konusunda yetersizdi.

Küresel akıllı telefon pazarı küçülüyor ve araştırma şirketi Gartner'a göre satışlardaki azalma yüzde 2,5'i bulacak. Huawei'nin karşılaştığı sorunlara rağmen Çinli telefon üreticileri düşük fiyata pek çok özellik barındıran telefonlarla Samsung'un pazar payını tehdit ediyor.

Samsung'un katlanan akıllı telefonu, bu pazardaki yeni inovasyonun temsilcisi olması için tasarlanmıştı fakat bu model da ekranına dair sorunlarla karşılaştı. Samsung Fold adlı bu modelin Eylül ayında piyasaya çıkması bekleniyor.

Ancak pahalı katlanan telefonların yalnızca küçük bir pazar payına sahip olması bekleniyor.

Bu tabloda Samsung, Note modeline sadık kullanıcıları bu yılki modeli almaya ikna etmeyi umuyor.