İstanbul Çekmeköy'de, Taşdelen, Kirazlıdere Mahallesi'nde bulunan Parkverde Sitesi yakınlarına askeri helikopter düştü. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kazada 4 askerin şehit olduğunu açıkladı. Kazada herhangi bir sivil vatandaşın yaralanmadığı bildirildi

Saat 18.51 itibarıyla 4. Kara Havacılık Alayı'na ait bir askeri helikopter bilinmeyen bir sebepten dolayı, Çekmeköy ilçesi Kirazlıdere mahallesinde bulunan Parkverde sitesinin park olarak kullandığı alana düştü. Kazada 4 asker şehit oldu. Helikopterin pilotu sivillere zarar vermeden mücadele ederek buraya düştüğü tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.