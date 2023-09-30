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        Haberler Spor Futbol Galip Haktanır hayatını kaybetti - Futbol Haberleri

        Eski milli futbolcu Galip Haktanır hayatını kaybetti

        A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcularından Galip Haktanır, 102 yaşında hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 10:40 Güncelleme: 30.09.2023 - 10:40
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        Galip Haktanır hayatını kaybetti
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        Türkiye Futbol Federasyonu, eski milli futbolcu Galip Haktanır'ın vefat ettiğini duyurdu.

        TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın hayatta olan en yaşlı futbolcusu, "Kör Galip" lakaplı Galip Haktanır'ın 102 yaşında vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 5'i A Milli Takım, 1'i de B Milli Takım olmak üzere toplam 6 müsabakada ay-yıldızlı formamızı terleten Galip Haktanır, kulüp kariyerinde ise 16 sezon boyunca Vefaspor forması giymişti.

        Merhum Galip Haktanır'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve başta Vefaspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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