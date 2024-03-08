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        Haberler Yaşam Galla Pazarı, Somut Olmayan Kültürel Miras envanterine alındı

        Galla Pazarı, Somut Olmayan Kültürel Miras envanterine alındı

        Bartın'da 200 yıldır kadınların ürettiği sebze, meyve ve yoğurt gibi ürünlerin satıldığı Galla Pazarı, Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurları Envanteri'ne alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 16:58 Güncelleme: 08.03.2024 - 16:58
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        Somut Olmayan Kültürel Miras envanterine alındı
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce kültürel değerlerin gün yüzüne çıkartılması, koruma altına alınarak yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda Folklor Araştırmacıları, Bartın Belediyesi Kapalı Otopark'ında kurulan Galla Pazarı için hazırladıkları çalışmayı Kültür ve Turizm Bakanlığına sundu.

        Bakanlık tarafından yapılan değerlendirmenin ardından Galla Pazarı, Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurları Envanterine dahil edildi.

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        #Galla Pazarı
        #bartın
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