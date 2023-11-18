Galler Türkiye maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta? EURO 2024 Elemeleri Milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Futbol Haberleri

Galler Türkiye maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta? EURO 2024 Elemeleri Milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Futbol Haberleri

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Galler Türkiye maçı için nefesler tutuldu. Grup elemeleri kapsamında elde ettiği başarılı sonuçlar doğrultusunda Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantileyen milli takım gruptaki son maçında Galler karşısında galibiyet için sahaya çıkıyor. Kritik karşılaşma öncesinde Galler Türkiye maçının oynanacağı tarih merak konusu oldu. Peki, "EURO 2024 Elemeleri Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda yayınlanacak?" İşte Galler Türkiye maçı hakkında tüm detaylar...