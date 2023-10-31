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        Haberler Spor Futbol Galler Türkiye maçı ne zaman, hangi gün oynanacak ve Türkiye nasıl grup birincisi olur? Türkiye Euro 2024'te hangi grupta? - Futbol Haberleri

        Galler Türkiye maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak ve Türkiye nasıl grup birincisi olur?

        Milli araya kısa bir süre kala Galler Türkiye maçı ile ilgili aramalar da iyice artmış durumda. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma hakkını elde eden A Milli Futbol Takımımız, Galler önünde turnuvaya birinci olarak gitmenin hesaplarını yapıyor. İşte, şimdiden merakla beklenen Galler Türkiye maçına dair bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2023 - 17:34 Güncelleme: 31.10.2023 - 17:34
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        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu 8. hafta mücadelesi olan Galler Türkiye karşılaşması için artık nefesler tutulmuş durumda. Letonya karşısında turnuva biletini kapan millilerimizin tek hedefi turnuvaya lider gidebilmek. İşte, söz konusu maçın günü, başlama saati ve millilermizin nasıl grup lideri olabileceğine dair bilgiler...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        GALLER TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

        Euro 2024 Elemeleri D Grubu 8. hafta maçına sahne olacak Galler Türkiye maçı, 21 Kasım saat 22:45'de oynanacak.

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        MİLLİ TAKIM NASIL GRUP BİRİNCİSİ OLUR?

        Euro 2024 Elemeleri D Grubu'nda 16 puanla zirvede yer alan A Milli Futbol Takmımız, lider olmak için Hırvatistan ve Galler'in puan kaybetmesini bekleyecek.

        Millilerimiz, son maçında Galler'den puan alması halinde ise diğer maçların sonucuna bakmaksızın lider olarak Euro 2024'e gidecek.

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        EURO 2024 ELEMELERİ D GRUBU PUAN DURUMU

        1-) Türkiye / 16 Puan (7 maç)

        2-) Galler / 10 Puan (6 maç)

        3-) Hırvatistan / 10 Puan (6 maç)

        4-) Ermensitan / 7 Puan (6 maç)

        5-) Letonya / 3 Puan (7 maç)

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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