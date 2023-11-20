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        Haberler Spor Futbol Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 Galler Türkiye milli maçı hangi kanalda yayınlanacak? - Futbol Haberleri

        Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye maçı hangi kanalda?

        A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu son maçında Galler ile karşı karşıya geliyor. Aldığı başarılı sonuçlarla EURO 2024'e katılmayı garantileyen ay yıldızlılar Galler engelini geçip grubu lider olarak tamamlamak istiyor. Zorlu mücadele öncesinde karşılaşmayı kaçırmak istemeyen sporseverler, Galler Türkiye maçının tarihini ve saatini gündemine aldı. Peki, "Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 Galler Türkiye milli maç hangi kanalda?" İşte Galler Türkiye maçı öncesinde öne çıkan detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2023 - 20:19 Güncelleme: 20.11.2023 - 20:19
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        Galler Türkiye maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Türkiye A Milli Futbol Takımı, Galler karşısında grup liderliği için mücadele verecek. D Grubunda 16 puanla lider konumunda bulunan Türkiye son maçında da galip gelip grubu lider tamamlamak istiyor. Peki, "Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 Galler Türkiye milli maç hangi kanalda?" İşte Galler Türkiye maçının oynanacağı tarih...

        2

        GALLER TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

        Euro 2024 Elemeleri D Grubu 8. hafta maçına sahne olacak Galler Türkiye maçı, 21 Kasım Salı günü saat 22:45'de oynanacak

        3

        GALLER TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Galler Türkiye maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        4

        MİLLİ TAKIM NASIL GRUP BİRİNCİSİ OLUR?

        Euro 2024 Elemeleri D Grubu'nda 16 puanla zirvede yer alan A Milli Futbol Takmımız, lider olmak için Hırvatistan ve Galler'in puan kaybetmesini bekleyecek.

        Millilerimiz, son maçında Galler'den puan alması halinde ise diğer maçların sonucuna bakmaksızın lider olarak Euro 2024'e gidecek.

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        EURO 2024 ELEMELERİ D GRUBU PUAN DURUMU

        1-) Türkiye / 16 Puan (7 maç)

        2-) Galler / 10 Puan (6 maç)

        3-) Hırvatistan / 10 Puan (6 maç)

        4-) Ermensitan / 7 Puan (6 maç)

        5-) Letonya / 3 Puan (7 maç)

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        A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

        Kaleci        :Altay Bayındır (Manchester United), Ertaç Özbir (Yukatel Adanademirspor), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

        Defans:Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Kaan Ayhan (Galatasaray), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Rıdvan Yılmaz (Rangers)

        Orta saha:Berat Özdemir (Trabzonspor), Berkan Kutlu (Genoa), Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

        Forvet:Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Kenan Yıldız (Juventus), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Yusuf Yazıcı (Lille)

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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