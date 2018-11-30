28 yaşındaki Gallerli Keely Favell'dan 26 kiloluk, bir başka deyişle yedi yeni doğmuş bebek ağırlığındaki bir yumurtalık kisti alındı.

Birçok kez negatif çıkan hamilelik testlerine karşın, doktorlar Favell'in giderek büyüyen karnının hamilelikten kaynaklandığını düşündü.

Karnını görenlerin doğumun ne zaman olacağı sorularına kaçamak yanıtlar verdi.

Ancak Favell, "sadece şişman" olduğunu düşünüyordu.

Swansea kentinde yaşayan Favell 2014'te kilo almaya başladı.

Favell "Hep biraz kiloluydum ama birkaç yıl içinde yavaş yavaş bu göbek oluştu." diyor.

Favell "O kadar yavaş büyüdü ki, bir sorun olduğunu fark edemedim, göbek bağlıyorum diye düşündüm. 10 yıldır erkek arkadaşımla beraberim, birkaç kez hamile olduğumu sandım ama evde yaptığım testler hep negatif çıktı" diye devam ediyor.

Favell bir gün işte bayılınca, 2016'da aile hekimine gidecek cesareti kendisinde bulduğunu söylüyor, ancak aile hekiminin negatif kan testlerine rağmen, hamile olduğunu söylediğini aktarıyor.

Keely Favell "Bana bakan herkes dokuz aylık hamile olduğumu düşünüyordu. Bana hep doğumun ne zaman olduğunu soruyorlardı." diyor.

Hala Favell'ın hamile olduğunu düşünen aile hekimi, hastasını geçen yıl Ocak ayında ultrasona sevk etti.

Favell ultrasonda yaşadıklarını şöyle anlatıyor:

"Erkek arkadaşım yanımdaydı. Radyolog cihazı karnımda dolaştırıyordu. Gözlerinin korkuyla büyüdüğünü gördüm ama ekranda hiç bir şey yoktu. Gözlerindeki bakış her şeyi anlatıyordu. Bir sorun vardı ve bir uzman hekim çağıracağını söylediğinde paniklemeye başladım. Korkudan felç olmuş gibiydim."

Acilen tomografiye sevk edilen Favell'ın karnında, etrafı sıvıyla çevrili bir kist tespit edildi.

"Uzman bana hiç de şişman olmadığımı söyledi, aslında oldukça zayıftım."

Favell daha sonra yüksek riskli gebelik uzmanına sevk edildi ve geçen Şubat'ta muayene edildi.

"Artık yürümekte ve nefes almakta zorlanıyordum. Uzmanın beni muayene ettiğinde yüzünün halini hiç unutmayacağım. Bana büyük bir yumurtalık kisti olduğunu ve tek çarenin ameliyat olduğunu söylledi. Tam olarak ne olduğunu ve ne kadar büyük olduğunu söyleyemiyordu."

Dev kist sonunda geçen yılın Mart ayında alındı ve 26 kilo, yedi ya da sekiz yaşında bir çocuk kadar veya yedi ortalama yeni doğmuş bebek kadar olduğu ortaya çıktı.

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