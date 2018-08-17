Galway FC - Longford Town maç önü

İrlanda 1.Lig maçında Galway FC ile Longford Town, 17 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:45. Maç öncesi Galway FC 36 puanla 6. sırada, Longford Town 38 puanla 5. sırada bulunuyor. Ev sahibi Galway FC, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Longford Town, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 227 kodlu maçı oynayanlar; Galway FC galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 3.10, Longford Town galibiyet oranı 2.50. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Galway FC son haftadaki Drogheda United müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Longford Town ise Athlone Town maçında 3-0 kazandı.

Galway FC, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Galway FC, kendi sahasında 25 gol attı, 11 gol yedi.

Longford Town, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Longford Town, deplasmanda 17 kez ağları sarsarken, 18 kez topu kendi kalesinde gördü.

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