Gamba Osaka - Consadole Sapporo maçı heyecanı

Japonya J1 Lig heyecanı devam ediyor. Gamba Osaka, 15 Ağustos 2018 Çarşamba günü Consadole Sapporo takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 13:00. Maç öncesi Gamba Osaka 20 puanla 17. sırada, Consadole Sapporo 31 puanla 5. sırada bulunuyor. Gamba Osaka, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Consadole Sapporo, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 512. İddaa'da Gamba Osaka kazanır 2.20, berabere biter 3.00, Consadole Sapporo kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Gamba Osaka önceki hafta FC Tokyo mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Consadole Sapporo ise Sagan Tosu karşılaşmasında 3-2 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Gamba Osaka, 15 gol attı ve 10 gol yedi.

Consadole Sapporo ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Consadole Sapporo, 12 gol atarken 14 gol yedi.

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