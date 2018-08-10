Gamba Osaka - FC Tokyo maçı rakamları

Gamba Osaka ve FC Tokyo, 10 Ağustos 2018 Cuma günü Japonya J1 Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 13:00. Maç öncesi Gamba Osaka 17 puanla 17. sırada, FC Tokyo 40 puanla 2. sırada bulunuyor. Ev sahibi Gamba Osaka, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. FC Tokyo son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 201 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Gamba Osaka kazanırsa 3.00, beraberlik çıkarsa 3.10, FC Tokyo sahadan galip ayrılırsa 1.85 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Gamba Osaka son haftadaki FC Tokyo müsabasında 0-0 berabere kaldı.

FC Tokyo ise Gamba Osaka karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Gamba Osaka, evinde 4 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 13 gol atıp 9 gol yedi.

FC Tokyo, dış sahada 5 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda FC Tokyo 11 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.

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