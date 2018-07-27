Gamba Osaka - Kashima maçı ne zaman?

Japonya J1 Lig maçında Gamba Osaka ile Kashima, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 13:00. 15 puanlı Gamba Osaka 16. sırada bulunuyor, Kashima 25 puana sahip ve 7. sırada. Gamba Osaka son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Kashima son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 270 kodlu maçı oynayanlar; Gamba Osaka galibiyet oranı 2.90, beraberlik oranı 3.30, Kashima galibiyet oranı 1.80. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Gamba Osaka önceki hafta FC Tokyo mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Kashima, Iwata karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Gamba Osaka, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Gamba Osaka, kendi sahasında 12 gol attı, 8 gol yedi.

Kashima, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Kashima, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 14 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ